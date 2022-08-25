مطار الشارقة يحتفي بالأطفال ضمن فعالية «العودة إلى المدارس»

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل مطار الشارقة الأطفال المسافرين القادمين مع عائلاتهم إلى الدولة، احتفاءً بهم بمناسبة انتهاء الإجازة الصيفية والاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 2022-2023، متمنين لهم دوام النجاح والتوفيق في مسيرة التحصيل الدراسي، وذلك في إطار فعالية «العودة إلى المدارس»، الممتدة على مدار 3 أيام اعتباراً من 24 إلى 26 أغسطس الجاري.

ويقيم المطار خلال الفعالية العديد من الأنشطة المميزة، المتضمنة توزيع الحلوى والهدايا، لإدخال السعادة إلى نفوس الأطفال وعائلاتهم.

وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص هيئة مطار الشارقة الدولي على تعزيز التواصل بشكل مستمر، كما تندرج ضمن مساهماتها المتنوعة في المسؤولية المجتمعية التي تركز على إحداث التغيير الإيجابي في المجتمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز