طالبات من جامعة الإمارات يفزن بمسابقة للترجمة في كوريا

المصدر: العين - وام

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حصدت طالبات من جامعة الإمارات العربية المتحدة المراكز الأولى في مسابقة ترجمة كتب القصص المصورة الكورية والعربية لعام 2022، والتي نظمتها الجمعية الكورية العربية ومجلس الكتب الكورية للأطفال والشباب تحت رعاية وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في سيئول في كوريا.

وشاركت طالبات التخصص الفرعي الكوري في قسم اللغات والآداب بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في المسابقة افتراضياً وفازت الطالبة مها المنصوري بالمركز الأول، فيما نالت المركز الثاني الطالبة شمايل المرشدي، وفازت الطالبتان فاطمة النقبي وبشاير اليافعي بالمركز الثالث.

وقالت الدكتورة موزة الطنيجي رئيس قسم اللغات والآداب بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية: من المهم منح الطلبة الفرصة للمشاركة في مثل هذا النوع من المسابقات الدولية، وهو ما تحرص عليه جامعة الإمارات لدعم وإثراء خبرات الطلبة.

ومن جهتهن اعتبرت الطالبات أن هذا الفوز هو بمثابة فرصة هامة لتطبيق دراستهن الأكاديمية، والحصول على خبرات دولية من خلال إتاحة المشاركة في مثل هذه المسابقات، كما اعتبرن المسابقة تحدياً مميزاً لاختبار المهارات والخبرات.

وتم عقد حفل توزيع جوائز مسابقة ترجمة كتب القصص المصورة الكورية والعربية يوم الخميس الموافق لـ 18 أغسطس الجاري افتراضياً، وشارك في المسابقة 31 طالباً من برنامج اللغة الكورية من عدة جامعات شملت: جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الأردن، وجامعة عين شمس وجامعة أسوان من مصر، وطلاب قسم اللغة العربية من 6 جامعات كورية.

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