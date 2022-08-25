جامعة العين تقدم منحاً كاملة لأوائل الإمارات

المصدر: العين - وام

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أنهت جامعة العين استعداداتها اللازمة لاستقبال الطلبة لبدء العام الأكاديمي 2022-2023 الذي ينطلق في 29 أغسطس الجاري في مقري الجامعة بالعين وأبوظبي على مستوى الكليات والبرامج الأكاديمية التي تطرحها الجامعة في البكالوريوس والماجستير والدبلوم المهني وفق خطة متكاملة.

وخصصت الجامعة باقات متنوعة من المنح الدراسية والمساعدات الإنسانية لطلبتها وفقاً لمعايير وشروط محددة، حيث قدمت منحاً كاملة بنسبة 100% للطلبة الأوائل على مستوى الدولة والذين التحقوا في الجامعة وهم الطالبة دانا مكحول والحاصلة على معدل 99.68 في المسار المتقدم، والطالبة روان موافي والحاصلة على معدل 98.91 في مسار العام. فيما قدمت خصومات تصل إلى 40% للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة.



إجراءات



وسيكون نظام التدريس حضورياً في الجامعة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن صحة وسلامة الجميع. كما يترتب على جميع الطلبة إبراز المرور الأخضر على تطبيق الحصن لمدة لا تزيد عن 96 ساعة للدخول إلى الحرم الجامعي.

واطلع الدكتور غالب الرفاعي رئيس الجامعة على كافة التجهيزات لاستقبال الطلبة، معبراً عن تقديره للجهود المبذولة التي يقوم بها العاملون في الجامعة، مؤكداً حرص جامعة العين على توفير كل المقومات الداعمة للطالب لتوفير بيئة تعليمية جامعية محفزة وملائمة. مشيراً إلى أن العام الأكاديمي الجديد سيكون حافلاً بالأبحاث العلمية والفعاليات المبتكرة.

وأوضح أن إدارة الجامعة أنهت كافة الإجراءات اللازمة لبدء العام الأكاديمي بسلاسة، وستواصل جهودها لتوفير جميع الخدمات والمرافق وكافة احتياجات الطلبة ليحصلوا على تجربة جامعية ناجحة.



برامج



وتطرح جامعة العين 17 برنامج بكالوريوس و8 برامج ماجستير إضافة إلى الدبلوم المهني في التدريس ضمن 6 كليات وهي: كلية الهندسة، الصيدلة، القانون، التربية والعلوم الإنسانية والاجتماعية، الأعمال، وكلية الاتصال والإعلام. والتي تواكب المتغيرات العالمية ومتطلبات سوق العمل. كما أن جميع برامجها مرخصة من وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى حصول بعض البرامج على اعتمادات دولية من أرقى المؤسسات الأكاديمية.

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