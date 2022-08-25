أكاديمية ربدان تحقق إنجازات رائدة

المصدر: (أبوظبي - وام)

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حققت أكاديمية ربدان إنجازات رائدة ومميزة خلال النصف الأول من العام الجاري في إطار تنفيذها برامج بناء القدرات والتطوير المهني الاحترافي المتخصصة في قطاعات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات. وسجلت أكاديمية ربدان معدل رضا 96.5 في المائة في برامج بناء القدرات والتطوير المهني الاحترافي التي عقدتها خلال النصف الأول من هذا العام لما يزيد على (8200) مشارك، من بينهم (371) مشاركاً من المستوى القيادي، ضمن خطة شاملة يتم تنفيذها من قبل الأكاديمية.

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