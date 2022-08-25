خطة مرورية لتأمين الطلبة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكملت شرطة أبوظبي استعداداتها للعام الدراسي الجديد «2022 – 2023» بخطة شاملة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتأمين عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة وبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية للجميع عامة وخصوصاً طلبة المدارس، وذلك تحت شعار «السلامة المرورية لطلبة المدارس».

وأكد العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات أن سلامة أبنائنا الطلبة أولوية قصوى، مشيراً إلى عقد اجتماعات مع ‏مختلف الشركاء الاستراتيجيين، بهدف دعم ‏جهود ‏المحافظة على أمن وسلامة الطلبة والكوادر التعليمية، متمنياً أن يكون العام الدراسي الجديد عاماً سعيداً على ‏الطلبة ‏وأولياء الأمور.

وذكر أن الخطة تركز على تكثيف الدوريات المرورية على التقاطعات والطرق الداخلية والخارجية في الإمارة، ودوريات رقباء السير ‏ لتنظيم حركة السير والمرور وتسهيل حركة الحافلات المدرسية، إلى جانب التأكد من معابر المشاة لتأمين السلامة المرورية لأبنائنا الطلبة أثناء النزول من المركبة وحتى الوصول إلى باب المدرسة، وذلك تحقيقاً لأهدافها المنسجمة مع الاستراتيجية إلى جعل الطرق أكثر أمناً.

ولفت إلى اهتمام المديرية بتكثيف برامج التوعية، لتعزيز السلوكيات المرورية الإيجابية لمختلف فئات المجتمع، من مستخدمي الطريق، وتعريفهم بالقوانين والأنظمة، وتوفير أعلى معايير السلامة المرورية لأبنائنا الطلبة أثناء توجههم لمدارسهم وعودتهم منها.

توعية

وأشار إلى أنه سيتم التركيز على توعية السائقين، بأهمية الانتباه، أثناء قيادة مركباتهم، وخفض السرعات، بالقرب من المدارس، والالتزام بالقيادة الآمنة، والتعاون مع عناصر دوريات المرور، في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، لتجنب وقوع الحوادث.

وأكد ضرورة الالتزام بالوقوف الكامل للمركبات عند فتح ذراع «قف» للحافلات، بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار، لضمان عبور الطلبة بأمان، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق غرامة 500 درهم، و6 نقاط مرورية، عند عدم التزام سائق الحافلة بفتح إشارة «قف»، أو عدم التزامه بتعليمات وإرشادات المرور، كما سيتم تطبيق غرامة قدرها 1000 درهم، و10 نقاط مرورية، لعدم توقف السائقين، عند مشاهدة إشارة «قف»، الخاصة بحافلات نقل طلبة المدارس.

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