وفد من جامعة الشارقة يزور مؤسسات أكاديمية طبية في ألمانيا

المصدر: (الشارقة - البيان)

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زار وفد من جامعة الشارقة عدداً من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الطبية في ألمانيا وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك في تدريب طلبة كلية الطب بجامعة الشارقة في مجالات البحث العلمي وتبادل الخبرات الأكاديمية والطلابية والتدريب العملي للطلبة.

ترأس الوفد الزائر الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة يرافقه الأستاذ الدكتور قتيبة حميد نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب.

وبدأت الجولة بزيارة لمستشفى اماليا سيفاكنك الجامعي التابع لجامعة هامبورغ في ألمانيا، حيث التقى الوفد مع الدكتور ارنست فون دبشون مدير المستشفى والأستاذ في الجامعة الألمانية والدكتور كرستوف وببر رئيس قسم الأشعة وهما أستاذان زائران في جامعة الشارقة، بحضور الدكتور نيكولا المستشار في المستشفى ومنسق العلاقات بين الجامعتين.

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