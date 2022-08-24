95 % من المدارس الحكومية جاهزة لاستقبال الطلبة

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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كشفت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي استعدادات العام الدراسي الجديد 2022-2023، الذي ينطلق في 29 أغسطس الجاري بدوام كافة الطلبة على مستوى الدولة، مؤكدة أنها ماضية وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في تطوير منظومة التعليم الحكومي في الدولة بما يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة ويواكب توجهات قيادة دولة الإمارات للخمسين عاماً القادمة ويحقق بمخرجاته تطلعات الطلبة وأولياء الأمور.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حول العام الدراسي الجديد 2022-2023 بحضور محمد القاسم، المدير العام بالإنابة لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ولبنى الشامسي، المدير التنفيذي للفرع المدرسي أبوظبي، وحصة رشيد، المدير التنفيذي بالإنابة للفرع المدرسي الثاني.

رؤية

ومن جهتها قالت معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي «حرصنا منذ تسلّم مهامنا على تطوير خطة عمل واضحة المعالم لإدارة وتشغيل وإنشاء المدارس الحكومية، بهدف تقديم كافة أوجه الدعم لطلبتنا وكوادرنا المدرسية، وتطوير منظومتنا التعليمية بما يتواءم مع متطلبات المرحلة القادمة، مع التركيز على تعزيز هويتنا الوطنية ومرتكزات الدولة الاستراتيجية، حيث تولي قيادتنا الحكيمة أهمية كبيرة للقطاع التعليمي باعتباره أحد أهم ركائز التنمية البشرية والمدخل نحو إعداد أجيال قادرة على قيادة المستقبل»

وتطرّقت معاليها إلى نموذج مدارس الأجيال، والتي يتم تشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص وبإشراف مباشر من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، مشيرةً إلى أن عدد الطلاب الذين ينتظمون بها لهذا العام بلغ 5902 طالب وطالبة موزعين على 10 مدارس حلقة أولى في مختلف مناطق الدولة.

وقالت معاليها إنه سيتم تحويل 10 مدارس العام الدراسي الجديد (2023/2022)، وسيتم إضافة تسع مدارس لـ«الأجيال» العام الدراسي (2024/2023)، وإضافة إلى تسع مدارس أخرى في العام الدراسي الذي يليه.

وقامت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بتوزيع 857 جهاز عرض تفاعلياً جديداً على المدارس، إضافة إلى توفير أجهزة احتياطية موزعة على جميع المدارس لاستخدامها في الحالات الطارئة. وتضم المدارس الحكومية في الدولة والتي يبلغ عددها 564 مدرسة ويعمل فيها 24751 كادراً تربوياً، ما يقارب 274 ألفاً و895 طالباً وطالبة ينتظمون بها.

وأوضحت حصة رشيد، المدير التنفيذي للفرع المدرسي الثاني بالإنابة، أن 95% من المدارس الحكومية جاهزة لاستقبال الطلبة على الرغم من وجود أضرار واجهت عدد من مدارس الساحل الشرقي ما يقارب من 150 مدرسة، بسبب سوء الأحوال الجوية خلال الفترة الماضية، ولكن الفرق الميدانية تداركت هذا الأمر وتعاملت مع المدارس المتضررة لتكون جاهزة لاستقبال الطلبة من حيث المبنى المدرسي وتوفير شبكة الإنترنت واللوازم التعليمية.

تجهيزات

وتحدثت عن عمليات الصيانة المدرسية التي بدأت بعد انتهاء دوام العام الدراسي الماضي، حيث خضعت 18 مدرسة في دبي والإمارات الشمالية و5 مدارس في أبوظبي، لعمليات صيانة شاملة، من أجل توفير بيئة أمنة للطلبة، مفيدة بأن مدرسة واحدة ستتحول الدراسة فيها عن بعد لفترة محدودة لأنها تحتاج لمزيد من الصيانة، وهي روضة ومدرسة رويضة في الشارقة والتي تضم أكثر من 800 طالب، وتم توزيع عدد من الطلبة وتحديداً رياض الأطفال وعدد من بقية الصفوف لمدارس مجاورة، وسيتم عمل خطة تعليمية لتعويض الفاقد التعليمي لدى الطلبة الذين سيداومون عن بعد لفترة أسابيع قليلة.

وأوضحت المؤسسة حرصها على عملية تعيين المعلمين وسد الشواغر بشكل مستمر طوال العام حسب شواغر الإداريين والمعلمين، حيث تم توظيف 1096 معلماً وكادراً تربوياً لسد احتياجات الميدان للعام الدراسي الجديد، وجارٍ حالياً مقابلة 2228 مرشحاً إضافياً لرفع جاهزية المدارس لسد الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

وأضافت أن عملية حصر ومسح الشواغر مستمرة في كل مدرسة حكومية على مستوى الدولة وفق المواد التعليمية، كما أن المؤسسة شكلت فرقاً ميدانية مشتركة مع القيادات المدرسية لتلاشي أي تحديات والتعامل معها، كما أعدت المؤسسة حزمة أدلة عمل للفرق الميدانية التي ستجوب الميدان ابتداء من اليوم.

وتابعت «عملت المؤسسة خلال الأسابيع الماضية على خطة استقبال العام الدراسي الجديد 2022-2023، وضمان العودة الأمنة للطلبة والكوادر التربوية، وتم عمل معايير خاصة يستطيع من خلالها مديرو المدارس تقييم مدارسهم للتحقق من جميع الجوانب سواء الأمن والسلامة وجاهزية المبنى والمعلمين».

أولويات

ولفتت إلى أن أولى أولويات المؤسسة تتمثل في تدريب الكوادر المدرسية وتنمية كفاءة الكادر المدرسي من إداريين ومعلمين، وخلال الأسبوع الجاري خضع 2500 من الهيئات الإدارية والتعليمية إلى برامج تدريبية متنوعة ليكونوا جاهزين للتعليم والتعلم وتوصيل المعلومة للطالب.

من جهتها، أكدت فريال توكل، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمواصلات الإمارات، تخصيص أكثر من 4000 حافلة مدرسية لتقديم الخدمة، تتضمن 100 حافلة مجهزة لأصحاب الهمم، و490 حافلة مدرسية جديدة، لنقل نحو 170 ألف طالبٍ وطالبة، إلى 504 مدارس حكومية مستفيدة، ومن ضمنها 8 مدارس من مدارس الأجيال التي أعلن عنها مؤخراً.

ولفتت توكل إلى أولوية السلامة بالنسبة لمواصلات الإمارات، حيث ترجمت الشركة ذلك من خلال التزامها التام بكافة اشتراطات ومتطلبات السلامة وفق أعلى المعايير والممارسات المحلية والعالمية، وأكدت أن هذه العودة تتطلب تعاوناً كبيراً من قبل جميع أطراف العملية التربوية لا سيما أولياء الأمور الذين تقع على عاتقهم مهمة إعداد أبنائهم الطلبة نفسياً ومعنوياً، وتوجيههم للانضباط والتعاون لحسن إتمام عمليات النقل المدرسي بصفتها مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف.

وشددت الرئيس التنفيذي بالإنابة على أهمية المبادرات الرقمية الجديدة التي تتبناها الشركة بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة وتحسين تجربة العميل، بما في ذلك مبادرة تسجيل 170 ألف طالب وطالبة منقول في النظام الذكي للنقل المدرسي، ومبادرة التطبيق الذكي (حافلاتي) لأولياء الأمور، والمنصة الذكية (ONE-ET).

العودة الآمنة

ومن جهتها تحدثت لبنى الشامسي المدير التنفيذي للفرع المدرسي (أبوظبي) عن أنه سيتم العمل بالإصدار المحدث من البروتوكول الوطني لتشغيل المنشآت التعليمية للعام الأكاديمي 2022-2023، والذي يشترط على الطلبة من سن 12 عاماً وما فوق والكوادر التربوية ومزودي الخدمات، الحصول على نتيجة فحص PCR سلبية لا تزيد مدتها على 96 ساعة من بدء أول يوم دراسي. كما يسمح لكافة الطلبة بالتعليم الحضوري بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة بهم، إلى جانب اعتماد استراتيجية ظهور الأعراض فقط لإجراء الفحص.

كما ستوفر المؤسسة 226 مركزاً مجانياً بالمدارس الحكومية لإجراء فحوصات الـ PCR مجاناً للطلبة، 189 منها في دبي والإمارات الشمالية، وتعمل وفق جدول زمني محدد، بدءًا من 25 ولغاية 28 أغسطس، وتخدم 65269 طالباً وطالبة من 191 مدرسة وأكثر من 12 ألفاً من الكوادر التربوية. أما في أبوظبي، فقد تم التنسيق مع دائرة الصحة ودائرة التعليم والمعرفة، لتوفير 37 مركزاً في المدارس الحكومية موزعة على مختلف مناطق العاصمة بما يسهل على الطلبة والكوادر التربوية إجراء الفحص، وتضاف هذه المدارس إلى جانب 738 مركزاً منتشراً ومعتمداً لإجراء الفحص في أبوظبي.

وتقوم المدارس بالتواصل مع أولياء الأمور حول الجدول الزمني المحدد لأبنائهم لإجراء فحص PCR وفق المراحل والصفوف، حيث دعت معاليها أولياء أمور الطلبة بالتواصل المباشر مع إدارات المدارس للتأكد من الموعد المحدد للفحص وفق ما تم تحديده من المدرسة لضمان الانسيابية التامة في عملية الفحص.

ولفتت إلى أن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وفّرت كافة المناهج الدراسية إلكترونياً على منصة الديوان، على أن تقوم بتوزيع 4103960 كتاباً مدرسياً، و25434 جهاز حاسوب، اعتباراً من 29 أغسطس المقبل.

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