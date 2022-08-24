جامعة أبوظبي تتعاون مع «أدفانس للتعليم العالي» في المملكة المتحدة

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلنت جامعة أبوظبي عن تعاونها مع مؤسسة «أدفانس للتعليم العالي» Advance HE بهدف الاستثمار في تطوير أعضاء هيئتها التدريسية، وضمان التنفيذ الناجح لاستراتيجية الجامعة في رفد خريجيها بالأدوات والمناهج المعاصرة لتعزيز فرص توظيفهم.

وتعمل «أدفانس للتعليم العالي»، وهي مؤسسة أكاديمية خيرية تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، ويقودها عدد من أعضاء السلك التعليمي والمملوكة للقطاع، مع مؤسسات التعليم العالي في جميع أنحاء العالم للارتقاء بالتعليم العالي وكوادره التعليمية وطلبته والمجتمع.

ويعمل الطرفان معاً لوضع استراتيجية تركز على رفد المناهج الدراسية بمواد ومواصفات تحظى باهتمام وتقدير أصحاب العمل، على أن يتم تعزيزها بعد ذلك من خلال مشاركة الطلاب في الأنشطة المصاحبة للمنهج الدراسي، لضمان تطويرهم لمهارات العمل اللازمة، والتي ستعزز فرصهم للتوظيف في المستقبل.

وتهدف جامعة أبوظبي إلى رفع مستوى جودة التدريس والتعلم من خلال تعزيز كفاءة أعضاء هيئتها التدريسية والنهوض بعملية التعلم في الجامعة.

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