ربط جميع أبنية جامعة الإمارات بنظام «حصنتك»

المصدر: العين - وام

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أعلنت جامعة الإمارات عن ربط جميع الأبنية في حرم الجامعة بنظام «حصنتك» للسلامة المدمج مع القيادة العامة للدفاع المدني في الدولة وبما يتماشى مع اتفاقية «إنجازات»، وهي شركة إماراتية رائدة في مجال التحول الرقمي. ويهدف تصميم نظام «حصنتك»، وهو مبادرة استراتيجية تجمع بين القطاعين العام والخاص ممثلين بوزارة الداخلية الإماراتية و«إنجازات»، إلى رفع مستوى كفاءة الخدمات المتعلقة بالاستجابة لحالات الحرائق الطارئة وأنظمة إنذارات السلامة من خلال تطوير نظام ذكي ومتقدم يساهم في الحد من المدة الزمنية اللازمة للاستجابة.

وقال الدكتور غالب الحضرمي البريكي مدير الجامعة بالإنابة: تتبنى جامعة الإمارات أحدث الحلول التقنية والمعايير لتعزيز بروتوكول الأمن والسلامة والصحة المهنية، وتطبيق أفضل التقنيات لحماية المرافق الجامعية والمباني بالحرم الجامعي ضمن إجراءات صارمة، بما يعزز من رفع مستوى الاستجابة للحالات الطارئة، ويقلل أو يمنع حدوث الخسائر في الأرواح والممتلكات.

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