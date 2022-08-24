جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تستقبل 127 طالباً

المصدر: (أبوظبي - وام )

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استقبلت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي 127 طالباً جديداً لفصل خريف 2022 الدراسي، ليبلغ العدد الكلي للطلاب 259 طالباً وطالبة.

ونظراً إلى تميّز أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وخبراتهم وبحوثهم المنشورة، استمرت الجامعة في جذب الطلاب المتفوقين من أكثر من 25 دولة، إذ استقطبت للمرة الأولى طلاباً من اليابان وإثيوبيا، وفيتنام، وسريلانكا، وزيمبابوي، وإندونيسيا، والعراق، فيما انضم 23 طالباً إلى الجامعة بعد أن تخرجوا من أفضل 100 جامعة عالمياً.

ويشكل الإناث حوالي 32 بالمئة من الطلاب الجدد بما يتماشى مع رؤية الجامعة التي تقوم على تشجيع انخراط النساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لمواصلة دراساتهن العليا ودخول الأوساط الأكاديمية أو البحثية. وتنافس عدد كبير من المتقدمين على هذه المقاعد الدراسية، حيث استلمت الجامعة 3668 طلباً وبلغ معدل القبول 3.73 بالمئة للالتحاق ببرامجها الحالية.

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