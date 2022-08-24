مديرو مدارس: جاهزون لاستقبال الطلبة

المصدر: استطلاع – عصام الدين عوض

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أكد مديرو مدارس حكومية وخاصة في الشارقة وعجمان وأم القيوين، جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة في العام الدراسي الجديد 2022 ـ 2023 داخل الحرم المدرسي، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لاستقبال الطلبة 29 الشهر الجاري.

وأكد جاسم فايز، مدير مدرسة حاتم الطائي للتعليم الثانوي في أم القيوين، أن إدارة المدرسة جاهزة لاستقبال الطلبة في أول يوم دراسي من العام الدراسي الجديد، ويبلغ عددهم 355 طالباً، مع الأخذ بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية للمحافظة على سلامة الطلبة.

من جهته قال إبراهيم بركة، مدير مدارس الشعلة الخاصة بالشارقة، إن المدرسة جاهزة لاستقبال أكثر من 11 ألفاً 600 طالب وطالبة، منوهاً بوضع الخطط الدراسية ومناقشة المنهج الذي سوف يدرس في الفصل الدراسي الأول.

وأكدت الدكتورة وفاء عيوش، مديرة مدرسة النور الدولية بالشارقة تهيئة الصفوف والمبنى المدرسي وكافة الإجراءات التي تخدم العملية التعليمية، كما تم وضع خطط للفصل الدراسي الأول، إضافة إلى توزيع جداول الحصص على الهيئة التدريسية.

من جانبها أكدت شهرزاد عزت، مدير مدرسة الاستقلال الخاصة بالشارقة، أن إدارة المدرسة أكملت استعدادها لاستقبال الطلبة في العام الدراسي الجديد، والذين يتجاوز عددهم 1000 طالب وطالبة، وذلك من خلال تهيئة الفصول الدراسية وتزويدها بكافة المعينات.

وقالت مها بركة، مدير مدرسة الشعلة الخاصة في عجمان، أن إدارة المدرسة أكملت كافة الشواغر في الهيئتين التعليمية والإدارية، وتم توزيع الزي المدرسي على الطلبة، إضافة إلى إعداد ملازم إثرائية في المهارات التعليمية السابقة حتى يتم تهيئة الطلبة والذين يبلغ عددهم ألفاً و800 طالب وطالبة لأول يوم دراسي في العام الجديد.

وقالت سوزان الهندي مدير مدرسة الفلاح الخاصة بالشارقة، إنه تم تسليم الزي المدرسي لكافة الطلبة، والذين يبلغ عددهم أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة، إضافة إلى تحضير الجداول المدرسية وتهيئة البيئة المدرسية لاستقبال الطلبة في العام الجديد.

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