«الشارقة للتعليم» و«شراع» يوجهان الشباب لريادة الأعمال

المصدر: (الشارقة - البيان)

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اختتم مجلس الشارقة للتعليم، ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، برنامج (مستثمرون)، الذي جرى إطلاقه مع بداية شهر أغسطس في ظل الشراكة النوعية وتلاقي الأهداف نحو تنشئة أجيال تتجه نحو ريادة الأعمال والاستفادة من الفرص الواعدة لتهيئة الطلبة على الاستثمار مستقبلاً في مختلف المشاريع.

وحقق البرنامج الذي يعد باكورة التعاون بين المجلس وشراع، نجاحاً كبيراً في ظل الإقبال من قبل الطلبة والطالبات على المشاركة في فعالياته وورشه التي أقيمت في مقر الجامعة الأمريكية، وعملت على تدريب المشاركين وتأهيلهم لتأسيس مشاريع تجارية وفق مهارات متقدمة تلقوها خلال فترة التدريب التي تميزت بمساراتها النظرية والعملية وصولاً إلى صياغة مشاريع متميزة في نهاية البرنامج.

وفاز بالمركز الأول مشروع «كيتينايز» الذي يضم كلاً من أحمد المرزوقي، وطلال بدارين، وأحمد المزروعي، وفيصل عبد العزيز، وعبد الله علي، في حين حل في المركز الثاني مشروع «ثمرة» الذي يضم كلاً من آمنة الحمادي، ذكرى اليافعي، غلا الحوسني، أسماء الحمادي، دعاء الغانم، فيما جاء في المركز الثالث مشروع «مزرعة السحاب العضوية» الذي يضم كلاً من عبد الرحمن الهرمودي، وخليفة آل علي، وعبد الرحمن الجسمي.

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