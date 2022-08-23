مدير جامعة الشارقة يلتقي طلبة الدكتوراه المبتعثين لألمانيا

المصدر: (الشارقة - البيان)

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التقى الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، خلال زيارته إلى جامعة لوبيك بجمهورية ألمانيا، طلبة برنامج الدكتوراه في الطب الجزيئي من جامعة الشارقة المبتعثين، ضمن اتفاقية الدكتوراه المزدوجة بين الجامعتين، والمتوقع تخريجهم كدفعة ثالثة العام الجاري، كما التقى مع مشرفي هؤلاء الطلبة، وناقش معهم والطلبة خطة سير البحوث، وما توصلوا إليه من نتائج خلال أبحاثهم العلمية.

وجرى خلال هذه الزيارة، التي رافقه خلالها الأستاذ الدكتور قتيبة حميد، نائب مدير الجامعة للشؤون الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب، مناقشة سبل توسيع اتفاقية التعاون لتشمل كلية الحوسبة والمعلوماتية، وإنشاء مركز ذكاء اصطناعي مشترك يعتمد على طاقة الرياح في ألمانيا والطاقة الشمسية في الشارقة، كما تمت دعوة مجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية في هذه الجامعة الألمانية لحضور المؤتمر الإماراتي الألماني التاسع، والذي سيعقد في جامعة الشارقة في شهر نوفمبر 2022.

وفي نهاية الزيارة قام وفد جامعة الشارقة بزيارة المستشفى التعليمي التابع لجامعة لوبيك والمنشأة حديثاً بسعة 1000 سرير، والاطلاع على مرافقها وسير العمل بها، ولا سيما في ميادين التدريس والتدريب السريري، حيث إنها مثال جيد كمستشفى تعليمي للتدريب العملي لطلبة جامعة الشارقة، ثم التقى مع بعض رؤساء الأقسام في المستشفى.

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