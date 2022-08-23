جامعة العين تنال اعتماد «ABET» لـ«هندسة الحاسوب»

المصدر: العين - وام

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حصل برنامج «بكالوريوس العلوم في هندسة الحاسوب» الذي تطرحه جامعة العين ضمن برامج «كلية الهندسة» على الاعتماد من هيئة الاعتماد الأكاديمي للهندسة والتكنولوجيا (ABET) في أمريكا، فيما حصل كل من برنامج «بكالوريوس العلوم في هندسة البرمجيات»، وبرنامج «بكالوريوس العلوم في هندسة الشبكات والاتصالات» على تجديد الاعتماد من الهيئة نفسها.

وأكد الدكتور غالب الرفاعي رئيس الجامعة، أن الحصول على الاعتماد يأتي نتيجة التزام كلية الهندسة بالمعايير الأكاديمية العالمية، ويبرهن على الجهود الحثيثة التي يبذلها أعضاء الهيئة الأكاديمية في الكلية للارتقاء بمستوى برامجها الأكاديمية وتحقيق الأهداف المنشودة لتقديم تعليم ذي جودة عالية، وتخريج مهندسين متميزين ذوي كفاءة فضلاً عن جهود الجامعة والأكاديميين في تفعيل البحث العلمي والتركيز عليه، الأمر الذي يعكس سعي الجامعة للحصول على الاعتمادات الدولية للارتقاء بمستوى الجامعة في الأوساط الأكاديمية.

من جهته أشار الدكتور نزيه خداج ملاط نائب رئيس الجامعة لشؤون الاعتمادات وضمان الجودة، إلى حرص جامعة العين على تجديد الاعتمادات المحلية والدولية لبرامجها بشكل دوري، وسعيها المستمر للحصول على اعتمادات جديدة مما يعزز من مكانة الجامعة ويضعها في مصاف الجامعات المتقدمة التي تقدم كليات وبرامج ذات مواصفات عالمية وجودة عالية.

حرص

أكد الدكتور قتيبة الذبيان عميد كلية الهندسة، حرص الكلية على تقديم أفضل البرامج التعليمية لطلبتها بما يتناسب مع سوق العمل، وتعزيز البرامج بالحصول على الاعتمادات الدولية مما يعزز شهادتهم الجامعية ويكفل لهم الحصول على فرص عمل مناسبة.

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