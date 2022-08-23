امتحانات مؤجل الإعادة للصفوف من 4 حتى 12 الاثنين المقبل

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الجدول الزمني لامتحانات مؤجل الإعادة للطلبة المتغيبين بعذر للصفوف من الـ 4 حتى 12 في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، للعام الدراسي 2021 ــ 2022، والتي ستنطلق الاثنين المقبل، الموافق لـ 29 أغسطس تزامناً مع انتظام دوام الطلبة للعام الدراسي الجديد 2022 ــ 2023، وتستمر حتى 2 سبتمبر المقبل، ويؤدي الطلبة الامتحانات في 5 أيام فقط، وسوف يعقد أكثر من امتحان خلال اليوم نفسه.

وحددت المؤسسة 14 موجهاً للطلبة الذين سيخوضون امتحانات مؤجل الإعادة للعام الدراسي 2021 - 2022، حيث تطبق الاختبارات على الصفوف من الـ 4 حتى الـ 12 للطلبة الذين تغيبوا بعذر مقبول أو حدث لهم خلل تقني في امتحانات الإعادة في مواد المجموعة «A»، ويمنح الطالب درجة النهاية الصغرى في حال كانت الدرجة الحاصل عليها أكبر من درجة النهاية الصغرى للمادة، ويطبق امتحان مؤجل الإعادة ورقياً للصف الرابع من خلال الحضور الواقعي في المدرسة، ويطبق الامتحان الكترونياً للصفوف من الـ 5 حتى الـ 11 من خلال الحضور الواقعي في المدرسة لجميع طلبة مدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج الوزارة.

وأكدت المؤسسة في تعميمها الصادر بمواعيد الامتحانات وحصلت «البيان» على نسخة منه، أن جميع الامتحانات تطبق مركزياً بما فيها مادتا التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية للصفوف من الـ 5 حتى الـ 11 ويتم الرصد والاعتماد مركزياً بشكل آلي، فيما يتقدم طلبة الصف الـ 12 المسجلين في المدارس الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة باللجان الامتحانية بمدارس التعليم العام الحكومية لجميع المواد الدراسية، مشددة على ضرورة إحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم للمدرسة خلال فترة تأدية الامتحانات، وعلى الطلبة الالتزام بالزي الرسمي.

توقيت

وحددت المؤسسة الفترة الكلية للامتحانات بساعتين، موضحة أن فقرات الأسئلة غير مقيدة بزمن، ويسمح للطلبة بالعودة للسؤال قبل تسليم الورقة الامتحانية، ويسمح للطالب بالخروج من قاعة الامتحان بعد ساعة واحدة من بدء الامتحان، ولا يوجد امتحان بديل لامتحان مؤجل لامتحان الإعادة، كما يشمل امتحان مؤجل الإعادة دروس الفصل الدراسي الثالث. ووفقاً للجدول الزمني المحدد من قبل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، يستهل طلبة الـ 12 المسار العام والمتقدم والنخبة، امتحاناتهم بمادتي الفيزياء والدراسات الاجتماعية، وأما المسار التطبيقي يستهل امتحاناته بمادتي العلوم التطبيقية والدراسات الاجتماعية.

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