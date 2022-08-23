«الإمارات للتعليم» تشكل فريق «العودة الآمنة إلى المدارس»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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شكلت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي فريق «العودة الآمنة إلى المدارس» للتنسيق بين الإدارة العليا وجميع الفرق المعنية فيها للعمل على توفير كل ما هو مطلوب للتأكد من سلامة وجاهزية المدارس وكل المرافق التابعة لها والخدمات اللازمة لتشغيلها بشكل آمن وفعال، والموارد البشرية لتنفيذ البرامج والخطط التدريسية المعدة للتعامل مع جميع الخيارات التعليمية التي يمكن اللجوء إليها خلال العام الدراسي الجديد، من منطلق رؤية وحرص قيادتنا الرشيدة على ضمان صحة وسلامة المجتمع بشكل عام وأبنائنا الطلبة بشكل خاص، وتوفير كل الإمكانيات والموارد اللازمة التي تمكنهم من الحصول على أعلى مستويات التعليم والتحصيل الدراسي.

وبدورها حرصت المؤسسة على التأكد من توفير كل الإمكانيات والسياسات والإجراءات والوسائل والتجهيزات اللازمة بهدف تحقيق العودة الآمنة للطلبة إلى مقاعد الدراسة وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية إلى المدارس والحفاظ على صحتهم وسلامتهم في جميع الأوقات خلال العام الدراسي.

جاء ذلك في دليل العودة الآمنة للمدارس الصادر عن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وعممته على الميدان التعليمي وحصلت «البيان» على نسخة منه، ويهدف الدليل إلى تعريف مديري المدارس بكل الإجراءات والضوابط المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة والتي يجب الالتزام بها والامتثال لها في كل الأوقات أثناء فترات تشغيل المدارس، وكل مرافقها والعمليات والأنشطة القائمة بما يضمن سلامة وصحة أبنائنا الطلبة وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية وجميع المتواجدين فيها.

قيادات

ومن جهتها تحدثت نعيمة الأميري مدير نطاق الفرع المدرسي الثاني، عن الحزم التدريبية الخاصة بالقيادات المدرسية من إدارة الفرع المدرسي الثاني، حيث تم تزويدهم بدليل إرشادي تحت عنوان «العودة الآمنة إلى المدارس» كما تم تزويدهم باستمارات التقييم الذاتي للعودة الآمنة، واستمارات متابعة جاهزية المدارس لبدء العام الدراسي، مفيدة بأن الدليل ينظم العمل المدرسي خلال تشكيل فرق العمل المدرسية، كما تم تدريبهم على كيفية التغلب على التحديات في المجالات الأكاديمية وشؤون الطلبة والخدمات المدرسية والمجالات التقنية.

وأكدت إدارات المدارس الحكومية والخاصة استعداداتهم لاستقبال الطلبة وتكثيف جهودهم خلال الأسبوع الجاري، وينخرطون في برامج تدريبية متنوعة قبل انطلاقة العام الدراسي بدوام الطلبة، وعقدت معظم المدارس لقاءات مع الهيئتين الإدارية والتدريسية لتعريفهم بقوانين وزارة الموارد البشرية والتوطين وتعريفهم بأمور الأمن والسلامة ومواعيد حضور وانصراف الطلبة، وتنفذ خلال الأسبوع الجاري لقاءات لتمكين أولياء الأمور من زيارة غرف المدرسة وفصولها الدراسية والتعرف إلى برامجها وأنشطتها وما يقدم لأبنائهم الطلبة من خلال العملية التعليمية.

متابعة

وبدوره قال وليد عرابي نائب مدير مدرسة دبي الأمريكية، إن الأسبوع الجاري سيشهد متابعة دقيقة من إدارة المدرسة للوقوف على الاحتياجات أو المتطلبات التي يمكن أن تسهم في تعزيز البيئة التعليمية وجاذبيتها، لا سيما تلك التي شملتها أعمال الصيانة والتأكد من أنها تعمل على الوجه المطلوب، وتجهيز الكتب المدرسية، فضلاً عن تنفيذ دورات تدريبية تخصصية.

ولفت إلى أن الهيئات الإدارية عملت على وضع برنامج عمل يتمثل في أن تقوم المدرسة بإعداد خطة لاستقبال الطلبة خلال اليوم الأول، معتبراً أن جميع الهيئات التدريسية والإدارية انتظمت بالدوام وجاءت بهمة وحماس.

ومن جهتها قالت سعاد أبو حرب مديرة مدرسة دبي الوطنية، إن إدارة المدرسة حرصت على عمل برنامج توجيهي وتعريفي للمعلمين الجدد، بالإضافة إلى تدريب المعلمين على المنصات التعليمية المعتمدة من قبل المدرسة، بالإضافة إلى برنامج أكاديمي. ولفتت إلى أن المدرسة تضع بشكل دائم خططاً لرفع مستوى كفاءة التعليم والتأكد من تغطية نواقص التعلم الناتجة عن جائحة (كوفيد19)، بالإضافة إلى عمل تشخيص للطلبة، فضلاً عن عمل مسح شامل لمباني المدرسة والصفوف الدراسية والمرافق والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلبة.

خطة

وقال كريم مورسيا مدير مدرسة جيمس البرشاء الوطنية، إن مدرسته حرصت على بناء خطتها على بروتوكولات العودة إلى المدرسة في الدولة والخاصة بهيئة المعرفة والتنمية البشرية والتي مكنت الطلبة من الاستمتاع بتجربة تعليمية كاملة وغنية في السباحة والرحلات المدرسية والأنشطة اللاصفية والعروض والتجمعات، وستواصل مدرسته الالتزام الصارم بجميع الإرشادات التنظيمية، بما في ذلك التباعد الاجتماعي والحفاظ على أعلى معايير النظافة لضمان بقاء الطلاب والموظفين وأولياء الأمور في أمان وصحة طوال العام الدراسي الجديد.

وأوضح أن هذا العام تتطلع مدرسته لمشاركة الطلبة في برامج Expo City Dubai، والتدريب الداخلي، وأنشطة أسبوع بدون جدران، بالإضافة إلى بعض ورش العمل التقنية الغامرة.

اجتماعات

انتظمت الهيئات الإدارية والتدريسية في المدارس الحكومية والخاصة التي تدرس منهاج وزارة التربية والتعليم، والمدارس الأجنبية أمس، وحرصت إدارات المدارس على عقد اجتماعات لوضع خطة العمل للفصل الدراسي الأول واستقبال الطلبة، وباشرت مدارس خاصة بدبي بعمل جولات تجريبية للحافلات المدرسية وتزويد أولياء الأمور بمواعيد الذهاب والإياب للحافلات، بالإضافة إلى تزويدهم بأرقام السائقين والمشرفين حتى تسهل آليه العمل على طاقم الدعم اللوجستي وأولياء الأمور معاً.

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