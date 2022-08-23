بدء دوام الكادرين التعليمي والإداري للمنهاج الوزاري في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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استقبلت المدارس الحكومية والخاصة في أبوظبي، أمس، فرقها التدريسية والإدارية والفنية، بحسب التعميم الصادر من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ويسري القرار على المدارس الخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري، أما المدارس المطبقة للمنهاج الأجنبي فلديها مرونة في دوام أطقمها الإدارية والتعليمية، مع ترقب انطلاق العام الدراسي الجديد 2022 - 2023 في 29 أغسطس الجاري.

وفي أبوظبي أجرت «البيان» جولة ميدانية في عدد من مدارس أبوظبي الخاصة لرصد الاستعدادات لاستقبال العام الجاري، وقد أظهرت عملاً مكثفاً فيما يخص تسجيل الطلاب الجدد أو تحويلهم، مع أهمية مراعاة تسديد كامل الرسوم الدراسية للعام الماضي، حيث لا تسمح مدارس بانتقال طالب إلى صف آخر دون سداد مستحقات العام الماضي، بالإضافة إلى مبلغ التسجيل ويبلغ متوسطه 800 درهم، يخصم من الرسوم الدراسية المقررة، بالإضافة إلى تسديد دفعة من رسوم العام الجديد.

في السياق عملت المدارس على تسليم الزي المدرسي وتتفاوت الأسعار، حيث تبدأ من 300 و 400 و 800 بحسب عدد قطع الزي وخاماته، علماً أن مدارس الوسط من الناحية السعرية، قد راعت رغبة ولي الأمر في استلام الزي المدرسي، كاملاً أو قطعاً معينة، بحيث حددت لكل قطعة زي سعراً محدداً مثل «البنطال، القميص، الزي الرياضي.. الخ».

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