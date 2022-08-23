مواصلات الإمارات توفر خدمة النقل لـ170 ألف طالب بالمدارس الحكومية

المصدر: دبي - البيان

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دشنت مواصلات الإمارات أمس فعاليات مبادرتها السنوية «أسبوع المواصلات المدرسية»، ويستمر طوال أيام الأسبوع الجاري، من خلال تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية والمحاضرات التوعوية والفعاليات المصاحبة في المحطات والمواقع التابعة للمناطق على مستوى الدولة وبالتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة.

وأنهت استعداداتها لتوفير خدمة النقل المدرسي لعدد 170 ألف طالب وطالبة يدرسون في 504 مدارس حكومية، حيث تم تخصيص 4161 حافلة و4200 سائق و4500 مشرفة نقل وسلامة للمدارس الحكومية، كما سيتم نقل 54794 طالباً وطالبة إلى 122 مدرسة خاصة من خلال 2256 حافلة و2256 سائقاً، ويبلغ عدد المنقولين من طلبة الجامعات والكليات والمعاهد أكثر من 16000 طالب، حيث تم تخصيص ما يزيد على 800 حافلة و800 سائق لتقديم الخدمة لهم.

وقال جاسم المرزوقي المدير التنفيذي للنقل المدرسي بمواصلات الإمارات إن المبادرة تسعى لضمان انطلاقة ناجحة وفاعلة لخدمة النقل المدرسي لجميع أبنائنا الطلبة مع أول يوم دراسي سواء في المدارس أو الجامعات، حيث يتم التأكد من جاهزية السائقين ومشرفي النقل والسلامة وفرق العمل المخصصة واستعدادهم التام للقيام بالمهام المطلوبة وضمان توفير كافة متطلبات خدمة النقل المدرسي.

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