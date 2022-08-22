جامعة الشارقة تكمل استعداداتها للعام الأكاديمي

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أعلنت جامعة الشارقة عن استعدادها لاستقبال 16298 طالباً وطالبة من الذين أتموا متطلبات تسجيلهم في فصل الخريف من العام الأكاديمي الجديد 2022/‏‏‏‏2023، منهم 5965 طالباً و10333 طالبة، وذلك وفق خطة متكاملة للاستعداد للعام الجامعي الجديد تبنى على دراسات ميدانية وتقارير تعدها لجان مختصة في الجامعة لتحديد احتياجات الإدارات والمراكز والأقسام الأكاديمية والبرامج العلمية من كل النواحي، وخصوصاً فيما يتعلق بالدعم الفني والتقني والخدمات الإدارية والخدمات الأكاديمية المساندة.

وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة لـ «البيان» أن الخطة شملت تحديث الفصول الدراسية وفق البروتوكول الصحي المعتمد من قبل الوزارة لكي تكون كل الفصول الدراسية جاهزة بنسبة 100% لأي نوع من المحاضرات سواء الوجاهية منها أم الهجينة (هايبرد)، كما أضافت اللجنة المختصة بهذا الصدد كل التقنيات الحديثة ومنظومات التواصل اللازمة لكي تكون كل القاعات الدراسية جاهزة قبل بدء العام الأكاديمي في بداية سبتمبر، كما كان التركيز هذا العام على تحديث البنية التحتية في الجامعة، والذي شمل صيانة المباني والمنشآت والبنية التحتية الرقمية المتمثلة في نظم إدارة المساقات والدعم التقني للعملية التعليمية والبحثية في الجامعة .

لوائح

ولفت إلى أن تلك الاجراءات تأتي ضمن خطة الجامعة الاستراتيجية التي بدأتها خلال فترة جائحة «كوفيد 19» والتي تضمنت العودة التدريجية للطلبة إلى الحرم الجامعي بشكل تام، حيث تم وضع الجدول الدراسي هذه السنة بطريقة فنية لتكون كل المحاضرات داخل الحرم الجامعي وفق اللوائح والنظم والبروتوكولات الصحية التي أصدرتها الجهات الرسمية المختصة في الدولة، كما أنه من خلال هذه الخطة سيسمح للطلبة أصحاب الظروف الصحية الخاصة (المصابين أو المخالطين أو ممن لديهم ظروف خاصة) حضور المحاضرات في الوقت نفسه مع بقية زملائهم (افتراضياً) عبر شبكة تواصل مغلقة تم تجهيزها بأحدث وسائل الاتصال والتواصل لضمان جودة العملية التعليمية بما في ذلك التفاعلية والمشاركة صوتاً وصورة.

وأضاف الدكتور النعيمي إنه في مجال القبول للطلبة الجدد، فقد تم ووفقاً لاستراتيجية الجامعة والتي تهدف إلى استقطاب أعداد محددة في كل تخصص وفق الإمكانيات اللازمة استلام ما يفوق 6000 طلب التحاق بالجامعة في تخصصات وبرامج الجامعة لدرجة البكالوريوس عبر منصة القبول الإلكترونية الذكية في صفحة الجامعة، كما تم الانتهاء من إجراءات القبول وتسجيل ما يفوق 2500 طالب وطالبة بهدف قبول 3700 إلى 4000 طالب وطالبة مع نهاية فترة القبول في بداية شهر سبتمبر المقبل، لافتاً إلى أنه بالنسبة لبرامج الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) فقد تم قبول ما يزيد على 1000 طالب وطالبة موزعين على برامج الجامعة في الدراسات العليا.

خصومات

بيّن الدكتور حميد مجول أن الجامعة توفر حزمة من الخصومات للطلبة الجدد من المتفوقين في الثانوية العامة تصل إلى 50 % من الرسوم الدراسية في الفصل الأول، كما تستقبل الطلبة الحاصلين على المنحة الدراسية الممنوحة من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وغيرها من الجهات المانحة.

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