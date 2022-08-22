المعسكرات الصيفية برأس الخيمة.. تأهيل بقدرات الفريق الواحد

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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اختتمت المعسكرات الصيفية في رأس الخيمة فعالياتها، محققة نقلة نوعية لدى الطلبة والطالبات المشاركين بتلك المعسكرات محققة أهدافها في الارتقاء بمستوى الفكر الطلابي بالاستفادة من الأنشطة والبرامج المواكبة لروح العصر وطبيعة التطور الكبير في دولة الإمارات وتطلعاتها لاستشراف المستقبل، من خلال ارتفاع عدد برامج تلك المعسكرات الصيفية وتنوع برامجها بربط الترفيه بالعلوم المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا، والرحلات إلى المراكز التعليمية والترفيهية في دولة الإمارات.

وشهدت رأس الخيمة مع بداية العطلة المدرسية، إطلاق المعسكرات والمخيميات الصيفية التي قدمت باقة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية على يد الخبرات والمتخصصين، لتوفير تجربة فريدة تزيد من خبرات ومعارف الطلبة وتطور مهاراتهم وقدراتهم ليكونوا قادرين على خدمة وطنهم ومجتمعهم بشكل فاعل في المستقبل، والمساهمة بالقضاء على تحدي أوقات الفراغ لدى الطلبة

وأوضح خلف سالم بن عنبر خلال حفل ختام المعسكر الذي استضافه مسرح الجمعية، أن المعسكر الصيفي العاشر وفر للمشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 9 سنوات ولغاية 12 سنة، فرصاً كبيرة لتدريب وتأهيل المشاركين لاكتشاف وتنمية مهاراتهم ومواهبهم لاستثمارها بشكل علمي، وتحويل هواياتهم إلى أعمال إبداعية حقيقية من خلال الورش المتخصصة، ضمن رؤية وجهود الجمعية لترجمة رؤية القيادة الرشيدة في استثمار أوقات الطلبة خلال العطلة الصيفية وملء أوقات فراغهم في أمور مفيدة.

وأكدت سمية حارب السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي مديرة عام أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين في رأس الخيمة، نجاح المعسكر الصيفي «مغامرات المواهب» الذي أطلقته الأكاديمية في 12 يوليو، ويستمر حتى الأول من سبتمبر، يحتضن الفئات العمرية من 4 إلى 11 عاماً، بمجموع 120 طالباً وطالبة، حيث تم تقسيم الطلبة لعدة فئات بهدف تعظيم الاستفادة من البرامج التدريبية والعملية الموجهة إليهم، ضمن 3 برامج لكل فئة، تضم علوم الكمبيوتر وتصميم المستقبل، والفنون والخيال الإبداعي، والثقافة وآداب اللغات والعلوم الإنسانية.

اختتام

تحت مظلة جمعية كشافة الإمارات وضمن البرنامج الكشفي المشترك بين مؤسسة الإمارات للتعليم ومفوضية كشافة رأس الخيمة تحت شعار «الكشفية.. تكنولوجيا وابتكار» اختتمت مفوضية كشافة رأس الخيمة نشاطها الصيفي بإقامة مهرجان ختام الأنشطة الصيفية بتعليمات من محمد الشمسي، رئيس مجلس إدارة مفوضية كشافة رأس الخيمة، وبحضور مهرة صراي، عضو مجلس إدارة المفوضية.

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