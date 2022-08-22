الهيئات الإدارية والتدريسية تباشر الدوام اليوم

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دبي ـ رحاب حلاوة

تباشر اليوم الهيئات الإدارية والتدريسية دوامها لانطلاقة العام الدراسي 2022 ـ 2023، في المدارس الحكومية والخاصة التي تدرس منهاج وزارة التربية والتعليم، فيما يباشر الطلبة دوامهم 29 أغسطس الجاري.

ومن جهتها تضع الإدارات المدرسية اليوم خطط العمل والجداول المدرسية وتوزيع النصاب على المعلمين، مؤكدة استعداداتها وجاهزيتها لاستقبال المعلمين والإداريين والفنيين، مشددة على أن أعمال النظافة والصيانة كانت مستمرة خلال فتره الإجازة.

وحددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ضوابط الزي المدرسي والمظهر الخارجي لطلبة المدارس الحكومية أثناء الدوام الدراسي، موضحة أنه يتوجب على جميع الطلبة ارتداء الزي المدرسي وفق التصميم المعتمد لكل حلقة، وفق الدليل الذي أصدرته المؤسسة أخيراً.

وأكدت المؤسسة على أهمية ارتداء الزي المدرسي بمظهره الأنيق والمرتب والنظيف، مشددة على ارتداء أحذية مسطحة سوداء اللون ومغلقة بالكامل مع الزي المدرسي، إضافة إلى الجوارب البيضاء.

وأوضحت المؤسسة أنه يمنع ارتداء أحذية رياضية للطلبة والطالبات، إضافة إلى الأحذية مع كعب للطالبات، مع الزي المدرسي، ويمكن للطلبة ارتداء الأحذية الرياضية مع الزي المدرسي الرياضي خلال الأيام التي تتوفر فيها حصص رياضة أو عند مقتضيات النشاطات أو الفعاليات غير الصفية، ويجب أن يكون طول الشعر وتسريحاته متوافقة مع القبول المحلي المجتمعي، وأن يكون لونه طبيعياً.

وشددت المؤسسة على الابتعاد عن وضع طلاء الأظافر والمكياج الواضح في المدرسة، وسيتم التدقيق المستمر لضمان التزام جميع الطلبة بارتداء الزي المدرسي.

وأكدت المؤسسة على أنه سيتم إخطار أولياء الأمور في حال ‏عدم التزام الطالب بالزي المدرسي وضوابط الخاصة به والشكل الخارجي ‏لاتخاذ الإجراءات.

وتبدأ إجازة الربيع للكادر الإداري والتدريسي يوم الاثنين 3 أبريل 2023 وحتى يوم الجمعة 14 أبريل 2023، وللطلبة يوم الاثنين 27 مارس 2023 وحتى يوم الجمعة 14 أبريل 2023، على أن يبدأ دوام الطلبة والكادر التعليمي والإداري في المدارس للفصل الدراسي الثالث يوم الاثنين 17 أبريل 2023، ومن المتوقع أن يكون آخر يوم دراسي الأربعاء 14 يونيو 2023.

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