100 طالب وطالبة في البرنامج التدريبي الإماراتي لنموذج الأمم المتحدة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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نظمت وزارة التربية والتعليم لقاءً افتتاحياً لبرنامج التدريب الصيفي على نموذج الأمم المتحدة، وذلك بحضور ممثلي قطاع الرعاية وبناء القدرات وإدارة مهارات المستقبل المتقدمة، إذ كان اللقاء فرصة للتعريف بموضوع تضامن الأجيال وعلاقة نموذج الأمم المتحدة باليوم الدولي للشباب، والاحتفاء بالعمل الذي تقوم به الوزارة لتمكين الطلاب.

وعملت الوزارة على تأهيل الطلبة في برنامج «استعداد» 2022 «مسار الدبلوماسية»، والذي نفذته بالتعاون مع نخبة من الجامعات الرائدة في الدولة، بالإضافة إلى إشراكهم في المؤتمر الوطني الافتراضي لمحاكاة نموذج الأمم المتحدة لعام 2021، ليشاركوا في هذا البرنامج التدريبي، وجعلهم يلعبون دوراً نشطاً في الدبلوماسية.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى رفع قدرات 100 من طلاب المدارس الحكومية والخاصة من مختلف إمارات الدولة في مجال القيادة والدبلوماسية وتحقيق الكفاءة العالمية، بالإضافة إلى مشاركة 20 معلماً ومعلمة من الميدان التربوي، حيث تم تشجيع الطلاب على المشاركة والتقديم لبرنامج المندوبين الشباب لتمثيل دولة الإمارات والعمل مع بعثة الدولة في الأمم المتحدة.

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