«أمريكية الشارقة» تعد برنامجاً تعريفياً للطلبة الجدد

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أعدت الجامعة الأمريكية في الشارقة برنامجاً تعريفياً لفصل الخريف 2022 للترحيب بالطلبة الجدد وهم يخطون أولى خطواتهم نحو رحلتهم الجامعية، إضافة إلى إعدادها بوابة خاصة تسمح لهم بالوصول إلى برامج تدريب افتراضي لتعلم استخدام منصات الجامعة الالكترونية، والحصول على المعلومات الأساسية التي يحتاجونها في السنة الأولى في الجامعة، فضلاً عن تسهيل قيامهم ببعض المهام الإدارية، إضافة إلى تطوير مهارات الدراسة والرعاية الذاتية لهم من خلال ورشات العمل التي يتضمنها البرنامج التعريفي، ويعلمهم كيفية الموازنة بين مسؤولياتهم الأكاديمية والحياة الاجتماعية، وكيفية إقامة روابط ذات مغزى مع مجتمع الجامعة.

فعاليات

وقال علي الشحيمي المدير التنفيذي لإدارة الاستقطاب والقبول بالجامعة الأمريكية:إن الأسبوع التعريفي الذي تنظمه الجامعة في حرمها وعبر الانترنت يتضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة والجلسات التي تساعد الطلبة على اكتشاف الحرم الجامعي والتجول في مرافقه والتواصل مع زملائهم في السنة الأولى، والتعرف على الخدمات المتاحة لهم، حيث يلتقي الطلبة خلال الأسبوع التعريفي بالقادة الأقران لمساعدتهم طوال الأسبوع وما بعده لاستكشاف جميع الموارد والأنشطة والنوادي المتاحة في الحرم الجامعي، كما تنظم الجامعة يوماً تعريفياً خاصاً في حرمها لطلبة الدراسات العليا الجدد في 24 أغسطس .

سنة أولى

وأضاف إن الطلبة الجدد سيتعرفون خلال الأسبوع التعريفي على برنامج سنة أولى جامعة، والذي هو جهد تعاوني على مستوى الجامعة يساعد طلاب السنة الأولى على تطوير مهارات الدراسة والرعاية الذاتية من خلال ورشات العمل والموارد الأخرى.

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