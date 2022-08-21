هيئة الشارقة للتعليم الخاص تطّلع على جاهزية المدارس

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص لـ«البيان» أن الهيئة نظمت العديد من الزيارات الميدانية للمدارس الخاصة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى التواصل مع الميدان التربوي للاطلاع على واقع الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2022 - 2023 ومدى جاهزيتها لاستقبال الطلبة من حيث تجهيز غرف الصفوف الدراسية والمختبرات وغرف الأنشطة، وذلك لضمان بيئة تعليمية ملائمة من شأنها رفع مستوى التحصيل العلمي للطلبة، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ أعمال الخطة التصحيحية لحالة المرافق لبعض المباني المدرسية ضمن خطة أعدتها الهيئة لضمان عودة آمنة للطلبة وبداية موفقة لعام دراسي جديد.

جهود

وقال إن الهيئة ستصدر دليلاً إرشادياً بشأن الاشتراطات الاحترازية المستحدثة للعام الدراسي 2022 – 2023 وسوف يتم تعميمه على كل إدارات المدارس الخاصة الاثنين المقبل، داعياً كل المدارس إلى تطبيقه والالتزام به، وذلك بهدف تأمين بيئة صحية للمجتمع التعليمي، مشيداً بالجهود التي تبذلها الإدارات المدرسية في سبيل دعم العملية التعليمية وتنفيذ الخطط التي تضعها الهيئة، لافتاً إلى أن الهيئة تضع مسألة تطوير قطاع التعليم الخاص في الشارقة على أولويات برامجها وأهدافها، كما أن خطة الهيئة الاستراتيجية استهدفت إحداث نقلة نوعية في المنظومة بأكملها تحقيقاً لرؤية الإمارات للخمسين عاماً المقبلة.

استمرارية

وأشار الحوسني إلى أن هيئة الشارقة للتعليم الخاص ستستمر في متابعة المدارس الخاصة وتقديم الدعم اللازم، لتمكين المؤسسات التعليمية الخاصة من الالتزام بمسؤولياتها تجاه الطلبة والمجتمع التعليمي وضمان تلقيهم تعليماً متميزاً وتقديم المشورة والدعم اللازمين في هذا الإطار، مشيداً بتجاوب المدارس الخاصة مع توجيهات هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ما كان له أعظم الأثر في تطوير منظومة التعليم الخاص بالإمارة من خلال مواكبة التطور التعليمي الذي تشهده إمارة الشارقة في ظل رعاية ودعم واهتمام لا محدود من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة.

دور محوري

ولفت إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب العمل في إطار نهج تشاركي مع الميدان، تتفاعل فيه كل أطراف العملية التعليمية من إدارات مدرسية وهيئات تدريسية وإدارية وطلبة وأولياء أمور، منوهاً بدورهم المحوري في تهيئة البيئة والمناخ المناسبين للعملية التعليمية، بما يجعل الطلبة قادرين على مواكبة المستجدات بثقة واقتدار.

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