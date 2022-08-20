130 طالباً وطالبة يطلعون على ابتكارات الطاقة النظيفة في «كهرباء دبي»

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي وفداً من مؤسسة وطني الإمارات، اشتمل على 130 طالباً وطالبة، لإطلاعهم على أحدث الابتكارات في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، وسبل اتباع نمط حياة واعٍ ومستدام للحفاظ على الموارد الطبيعية. وتندرج الزيارة ضمن مخيم الهوية الوطنية الأول، الذي نظمته مؤسسة وطني الإمارات، بهدف الارتقاء بمستوى الوعي المجتمعي حول البرامج والمشاريع الوطنية التي تهدف إلى إشراك جميع أفراد المجتمع في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

وجال الوفد في أرجاء مركز الابتكار ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد بنظام المنتج المستقل على مستوى العالم. كما اشتملت الزيارة على تجربة علمية متطورة لاختبار الحافلات الكهربائية الذكية والمبتكرة ذاتية القيادة في مسار الابتكار في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. إضافة إلى ذلك، نظم مركز الابتكار على هامش الزيارة ورشة تعليمية حول أهمية كفاءة الطاقة، وسبل تعزيز الابتكار في مجال الطاقة النظيفة وتطوير حلول مبتكرة لإنتاج وإدارة الطاقة المتجددة.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن مركز الابتكار يرسخ جهود الهيئة الهادفة إلى إعداد الجيل القادم من قادة الاستدامة وصقل وتطوير قدرات الجيل المقبل من المبتكرين في مجال تقنيات الطاقة النظيفة، مع التركيز على تنمية وتعزيز القدرات والمواهب الوطنية، فضلاً عن رفع مستوى الوعي حول الطاقة المستدامة.

وأضاف معاليه: "نهتدي في الهيئة بالرؤية السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، التي تركز على الإنسان وأهمية الاستثمار في قدرته على الإبداع والابتكار، لإعداد خبرات وطنية متمكِّنة بأدوات تصميم المستقبل وإشراكهم في مسيرة صناعة المستقبل المستدام في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويرسخ مركز الابتكار تجربة دبي لاستشراف وصناعة مستقبل الطاقة والمياه ضمن منظومة متكاملة قائمة على الكوادر الوطنية، إضافة إلى استقطاب أفضل المواهب والكفاءات الإقليمية والعالمية، مما يجعله منصة عالمية لابتكارات الطاقة المتجددة والنظيفة."

ويعد مركز الابتكار منصة تعليمية لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات والندوات وورش العمل، ويوفر للزوار تجربة فريدة لاستكشاف أحدث الابتكارات في مجال تقنيات الطاقة النظيفة. ويضم المركز متحفاً ومعرضاً للطاقة الشمسية والطاقة المتجددة ومركز مؤتمرات، وقاعة مؤتمرات لعقد الفعاليات والاجتماعات والدورات التدريبية حول موضوعات تتعلق بالطاقة الشمسية والطاقة المتجددة والمبادرات التي تتعلق بالاستدامة. كما يعتبر المركز بمثابة حاضنة عالمية للابتكار تتمثل مهمته الرئيسية في دعم الابتكارات في مجال تقنيات الطاقة النظيفة ونشر المعرفة، والاستثمار في ابتكارات الطاقة النظيفة من خلال بناء الشراكات القوية مع الجامعات والمؤسسات والشركات الناشئة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز