5 آلاف طالب يبدأون الدراسة في جامعة عجمان نهاية أغسطس

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

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أعلنت جامعة عجمان استعداداتها لاستقبال أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة للعام الأكاديمي الجديد 2022 - 2023، وذلك من خلال وضع خطة شاملة توفر كل المتطلبات التي يحتاجها الطلبة في بداية هذه المرحلة الجديدة التي تختلف تماماً عن المرحلة المدرسية السابقة، كما أن الجامعة تطرح 35 برنامجاً أكاديمياً، منها 22 برنامجاً في البكالوريوس و13 برنامجاً في الدراسات العليا – في 9 كليات مختلفة.

وأكدت الدكتورة نهلة القاسمي، عميد شؤون الطلبة بالجامعة لـ«البيان»: أنه بحسب التقويم الأكاديمي الخاص بالجامعة، فسيبدأ الفصل الخريفي في الـ 29 من أغسطس الجاري.

وستدرس كل المساقات داخل الحرم الجامعي ووفق إجراءات احترازية صارمة لضمان صحة وسلامة جميع منتسبي الجامعة، لافتة إلى أن باب القبول ما زال مفتوحاً للطلبة الجدد، حيث يمكنهم زيارة مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض من الاثنين إلى الجمعة من الـ 9 صباحاً حتى الـ 6 مساءً وأيام السبت من الـ 10 صباحاً حتى الـ 3 بعد الظهر، للتعرف على برامج الجامعة وحجز مقعدهم الدراسي.

وأضافت: إن عمادة شؤون الطلبة وبمساعدة مكاتب أخرى في الجامعة ستنظم أسبوعاً تعريفياً للطلبة الجدد في الفترة الممتدة من 22 إلى 25 أغسطس الجاري يتضمن جلسات ومحاضرات حول ‏الحياة الطلابية في جامعة عجمان، وتشمل خطوات النجاح الأكاديمي، والإرشاد ‏الأكاديمي، والخدمات ‏الطلابية المختلفة التي تقدمها الجامعة، والمرافق الجامعية كالسكن الطلابي، والتعريف بثقافة دولة الإمارات للطلبة الدوليين، وعرض النشاطات الاجتماعية والثقافية التي يتم تنظيمها بشكل دوري خلال العام الأكاديمي.

وقالت الدكتورة نهلة: إن الجامعة تطرح 35 برنامجاً أكاديمياً، منها 22 برنامجاً في البكالوريوس و13 برنامجاً في الدراسات العليا في 9 كليات مختلفة، كما أن جامعة عجمان حصلت على الاعتماد العالمي من قبل وكالة ضمان الجودة (QAA)، وهي هيئة مستقلة في المملكة المتحدة ورائدة عالمياً في مجال ضمان جودة التعليم العالي، كما أنّ كل البرامج معتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم في الدولة ومؤسسات عالمية مرموقة عدة.

اهتمام

تسخّر عمادة شؤون الطلبة في جامعة عجمان جهودها للاهتمام بالطالب من كل النواحي النفسية والاجتماعية والفكرية، وذلك من خلال البرامج والأنشطة المختلفة التي تنظمها الأندية الطلابية والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية والأعمال التطوعية، بالإضافة إلى تعزيز دور المجلس الطلابي لخدمة الطلبة طوال فترة دراستهم.

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