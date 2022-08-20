«حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز» تنظم اللقاء السنوي لخريجي الثانوية

المصدر: (دبي ـ البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز اللقاء السنوي لخريجي المدارس الثانوية المنتسبين لمركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار تحت عنوان: «من أنت بعد سنوات؟»، وذلك يوم أول من أمس في متحف دار الاتحاد بدبي. وجمعت الفعالية خريجي الثانوية العامة حديثاً مع خريجي السنوات السابقة من منتسبي مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار في لقاء سنوي واحد، حيث تبادلوا الخبرات فيما بينهم وناقشوا أهمية المرحلة الجامعية وما يحتاجه الطالب، حيث طرح الطلاب تجاربهم المختلفة في كافة المجالات.

وأتت الفعالية في إطار أهداف المركز الرامية إلى الارتقاء بجودة التعليم والحرص على تقديم الرعاية الشاملة والمستمرة للطلبة الموهوبين المنتسبين إليه وإعدادهم للمرحلة الجامعية ومستقبل حياتهم العملية. وشارك في الفعالية 30 طالباً ضمن الفئة العمرية من 18 إلى 22 عاماً.

وفي تعليقه على الفعالية، قال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: استمرّ المركز في تنظيم الفعالية للعام الثالث على التوالي بهدف اجتماع خريجي المرحلة الثانوية من السنوات الماضية مع خريجي الثانوية حديثاً لتبادل الخبرات بين الطلاب لمعرفة ما يحتاجونه خلال المرحلة الجامعية وما بعدها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز