«تعاونية الشارقة» تطلق عروضاً خاصة بموسم العودة إلى المدارس

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلقت تعاونية الشارقة عروضها الخاصة «أهلاً مدرستي»، والتي تستمر حتى 4 سبتمبر المقبل.

ويأتي إطلاق هذه العروض منسجماً مع استراتيجيات الجمعية، التي تحرص على تكريس دورها المجتمعي من خلال إطلاق المبادرات والحملات الهادفة إلى تحقيق المنفعة، وتعزيز أدوات الاتصال مع مختلف فئات الجمهور.

وأكد ماجد سالم الجنيد الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة، حرص التعاونية على مواكبة مختلف المناسبات المحلية الرسمية والوطنية، واستباقها بخطط ومبادرات تنسجم مع كل مناسبة، بهدف تكريس دورها المحوري والحيوي في مختلف المجالات الاقتصادية والمجتمعية، مشيراً إلى أن هذه العروض تأتي في سياق مساهمة تعاونية الشارقة في توفير احتياجات الطلبة، بأسعار مناسبة بما يسهم في تخفيف العبء على أهالي الطلاب.

وأضاف: إن موسم العودة إلى المدارس من المواسم المهمة التي تحظى بطقوس خاصة، تستدعي استعداد أولياء الأمور لتجهيز أبنائهم بالأدوات اللازمة للمدارس، مما يدفعنا في «تعاونية الشارقة» إلى مساندة الأهالي ودعمهم وتوفير فرص التسوق المصحوب بالمسابقات التفاعلية، والأنشطة الترفيهية والتعليمية.

وتتيح العروض الخاصة لكل متسوق بقيمة 300 درهم وأكثر فرصة الفوز بمنحة دراسية بقيمة 10 آلاف درهم لكل رابح، بالإضافة إلى أجهزة «لاب توب»، وأجهزة «آي باد»، وهواتف نقالة، وبطاقات هدية بقيمة 1000 درهم لكل رابح، وتبلغ قيمة الجوائز الإجمالية أكثر من 200 ألف درهم.

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