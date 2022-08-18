43 مسؤولاً يشاركون في برنامج جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي

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اختتمت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي النسخة الثانية من برنامجها التنفيذي والتي ضمت 43 مسؤولاً في مؤسسات حكومية وخاصة من مختلف أنحاء الدولة، من بينهم رؤساء تنفيذيون ومديرون عامون ومديرون تنفيذيون، فيما تعتزم الجامعة الاحتفاء بالخريجين خلال حفل تخرج يقام العام المقبل في حرمها بأبوظبي.

ويركز البرنامج على موضوعات أساسية، منها مقدمة حول ماضي وحاضر ومستقبل الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، والذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة والاقتصاد، والإدراك اللغوي والذكاء، والإدراك البصري والذكاء، إضافة إلى أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وصياغة السياسات، ومستقبل علم الروبوتات. ويقدم المساقات 11 خبيراً من قادة مجال الذكاء الاصطناعي عالمياً، منهم رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، البروفيسور إريك زينغ.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: وضع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رؤية حكيمة لتحقيق النمو والتنويع الاقتصادي من خلال بناء القدرات البشرية في مجال العلوم والتكنولوجيا، بما يعود بالنفع على جميع المجالات الاقتصادية والمجتمع ككل.

وأضاف معاليه «تؤكد هذه الرؤية على الحاجة إلى إثراء معرفتنا بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته العملية ضمن مختلف المجالات وفي القطاعين العام والخاص وتماشياً مع هذه الرؤية، يعمل البرنامج التنفيذي على إعداد وتمكين مجموعة من قادة الذكاء الاصطناعي المواطنين لتبني تقنيات التكنولوجيا المتقدمة وتطبيق مهاراتهم ومعرفتهم ضمن مؤسساتهم، وذلك بهدف تعزيز الابتكار وزيادة الكفاءة والقدرة التنافسية».

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