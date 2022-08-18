جامعة دبي توقع اتفاقيتي تعاون أكاديمي وتبادل طلابي مع الهند

المصدر: دبي - وام

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وقعت جامعة دبي بمقرها في المدينة الأكاديمية اتفاقيتي تعاون أكاديمي مع كل من المعهد الهندي للتكنولوجيا والمعهد الهندي للإدارة والجامعات المستقلة الهندية، لتنفيذ برامج لتبادل الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والبحث العلمي، وتبادل المعرفة والابتكار، بما يسهم في تعزيز المسيرة الأكاديمية.

وقع الاتفاقيتين الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي مع كبار المسؤولين في المؤسسات التعليمية الهندية بحضور الدكتور حسين الأحمد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وذلك خلال الزيارة التي قام بها الوفد الأكاديمي ووفد رجال الأعمال الهندي للجامعة، والذي تزامن مع ذكرى يوم الاستقلال الهندي.

وأكد الدكتور البستكي أهمية تعزيز التعاون وتفعيل مجالات المساهمة في الأبحاث المشتركة وخاصة الحديثة منها بما يخدم الابتكار والاستدامة والاستفادة من نقاط تميز كل جانب في التخصصات والمجالات المختلفة.

تطوير

وقال: إنه بموجب الاتفاقية، يمكن إجراء التبادل الطلابي لمدة فصل أو فصلين دراسيين. وأشار الدكتور البستكي إلى أن الجامعة تتطلع أيضاً إلى توسيع برنامج «2 + 2» الذي تطبقه حالياً مع جامعة لويزفيل الأمريكية ليشمل المؤسسات الهندية أيضاً.

وأوضح: أنه في إطار برنامج «2 + 2» يمكن للطلبة الدراسة لعامين في جامعة دبي، وعامين في جامعة لويزفيل، والحصول على شهادات مزدوجة.

ولفت إلى أن هذه الاتفاقيات تعد إضافة جديدة إلى شراكاتنا الأكاديمية مع الجامعات ومراكز البحث العلمي والتدريب العالمية، التي توفر الفرصة للتعاون البناء في مختلف المجالات.

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