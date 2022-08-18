سلطان القاسمي يتفقد سكن طلبة جامعة خورفكان وأكاديمية العلوم

المصدر: الشارقة- البيان

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تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة خورفكان، صباح أمس، سكن طلاب وطالبات جامعة خورفكان.

واطلع سموه في بداية جولته على مبنى سكن الطالبات الواقع بمنطقة المديفي بخورفكان، حيث استمع سموه إلى شرح مفصل حول ما سيضمه السكن من مرافق وخدمات متنوعة ومستوى استيعابه لأعداد الطالبات.

ويتكون سكن الطالبات من 3 فلل سكنية جديدة على مساحة 10000 قدم مربعة، وتحتوي على طابقين يضمان الغرف السكنية، والصالة المشتركة متعددة الاستخدام بالإضافة إلى الساحة الخارجية.

ثم انتقل صاحب السمو حاكم الشارقة إلى مبنى سكن الطلاب والواقع على شارع كورنيش خورفكان، حيث تعرف سموه على محتويات السكن من الغرف والقاعات والخدمات التي توفر البيئة الآمنة والمحفزة على الدراسة خلال فترة الإقامة في السكن. ويتكون مبنى سكن الطلاب من 7 طوابق على مساحة 7000 قدم مربعة، ويضم 70 غرفة وغيرها من القاعات والغرف القابلة للاستخدام المتعدد لأغراض الترفيه أو التعليم.

قرار

وأصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قراراً إدارياً بشأن تعيين مدير للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إمارة الشارقة.

ونص القرار على أن يعيّن الدكتور هاشم عبدالله بن سرحان الزعابي مديراً للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إمارة الشارقة وذلك اعتباراً من تاريخه.

كما تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مبنى مركز المؤتمرات، ومبنى مجمع المحاكيات البحرية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، واطلع سموه خلال تفقده مبنى مركز المؤتمرات على المخططات الخاصة بمرافق ومحتويات المبنى الذي يضم مسرحاً وعيادة وقاعة متعددة الاستخدامات، بالإضافة إلى توفير مواقع لمحلات، ومكتبة، وخدمات متنوعة.

واطلع سموه على المسرح المتميز في مركز المؤتمرات الذي يضم 900 كرسي، تم توزيعها بطريقة متدرجة لتوفر الانسيابية في الحركة والاستمتاع بمشاهدة خشبة المسرح بشكل كامل، بالإضافة إلى تنوع الوسائل والتقنيات الحديثة المستخدمة فيه.

مجمع المحاكيات

تفقد صاحب السمو حاكم الشارقة، مبنى مجمع المحاكيات البحرية بالأكاديمية، وزار سموه عدداً من المختبرات العلمية المتقدمة التي تضمها الكلية لأغراض تعليم وتدريب الطلبة في مختلف الفصول الدراسية، إلى جانب أغراض تدريب المتخصصين العاملين في مجالات النقل البحري.واطلع سموه على المختبرات المصغرة لمركز قيادة السفينة، والتي تتضمن تجربة محاكاة قيادة السفينة كنموذج تدريبي.

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