2898 طالباً مستجداً في جامعة الإمارات للعام الدراسي المقبل

المصدر: العين - البيان

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أنهت جامعة الإمارات العربية المتحدة، الاستعدادات اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد 2022 - 2023 باستقبال 2898 طالباً وطالبة، من كافة التخصصات الأكاديمية منهم 2621 طالبة و277 طالباً.

وقام الدكتور غالب الحضرمي البريكي، مدير الجامعة بالإنابة، ترافقه الدكتورة عائشة سالم الظاهري، النائب المشارك لشؤون الطلبة، والدكتور ماثيو إيفانس نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية بالإنابة، وخلفان الظاهري، القائم بأعمال الأمين العام بالإنابة، والمهندس محمد العوين، مدير إدارة المرافق الجامعية. بتفقد مرافق الحرم الجامعي والمسكن ومراكز الأنشطة والقاعات الدراسية والمختبرات للاطمئنان على كافة التجهيزات.

وأكد الدكتور غالب الحضرمي البريكي على أهمية توفير كل المقومات الداعمة للطالب، كون جامعة الإمارات العربية المتحدة، ساهمت ولا تزال تساهم في إبراز وتعزيز مكانة الدولة عالمياً في مجالات العلم والبحث والابتكار والاستكشاف نظراً لما تضمه من كفاءات وخبرات متميزة تسهم في تحقيق التميز والريادة والتنمية المستدامة في الدولة، وفق رؤية قيادتنا الرشيدة.

معايير

واطلع مدير الجامعة على كافة الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال الطلبة، وعبر عن تقديره للجهود المبذولة التي يقوم بها العاملون في الجامعة وحرصهم الأكيد على توفير أفضل المعايير والخطط في سبيل إسعاد الطلبة ومجتمع الجامعة.

وبدورها أشارت الدكتورة عائشة سالم الظاهري، إلى أن إدارة الجامعة أنهت كافة الإجراءات لبدء العام الأكاديمي بشكل سلس، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير كافة الخدمات والمرافق الخدمية في الحرم الجامعي.

المسكن الجامعي

سيتم توزيع الطلاب والطالبات على المسكن الجامعي بطريقتين، إما أن يختار الطالب المسكن والمجموعة التي يرغب بها، أو تقوم إدارة المسكن بتوزيع الطلاب من قبلها حيث خصص مسكن مقام 1 ومقام 3 للطالبات، وسيح ابن عمار لمسكن الطلاب، حيث سيتم إسكان 1780 طالباً وطالبة من مختلف إمارات ومدن الدولة.

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