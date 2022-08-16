بدء عمليات بيع الزي المدرسي في 9 مراكز

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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توجه صباح أمس عدد كبير من أولياء الأمور لشراء الزي المدرسي لأبنائهم للمدارس الحكومية للعام الدراسي 2022 – 2023 وذلك من المراكز التي حددتها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في الشارقة وعجمان وأم القيوين، والتي يبلغ عددها 9 مراكز موزعة في كافة المناطق.

ورصدت «البيان» أول يوم لعملية بيع الزي المدرسي، حيث أكد أولياء أمور أن هناك سلاسة في عملية التوزيع من خلال توفير عدد من الموظفين، كما أن الأسعار التي حددتها المؤسسة تعد مناسبة، ولفت بعض الأهالي إلى أن الزي المدرسي بالنسبة لطالبات الحلقة الأولى - بنات، «المريول» غير متوافر، وعدا ذلك فإن كافة القطع متوافرة، كما أن الزي المدرسي بالنسبة للطلبة جاء مناسباً ومتوفراً بكافة المقاسات، مطالبين مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بتوفير القطع غير المتوافرة بالمراكز.

40 موظفاً

وأكد نوشاد علي مدير مراكز اللولو في الشارقة وعجمان وأم القيوين أنه تم أمس توزيع الزي المدرسي لأولياء الأمور بصورة سلسة، حيث تم تخصيص 9 مراكز للولو، منها 5 منافذ في الشارقة، وهي: هايبرماركت الوحدة واللولو في منطقة الحزانة ولولو سمنان ولولو هايبرماركت البحيرة ولولو منطقة مويلح، إضافة إلى منفذين في عجمان، وهما: لولو هايبرماركت عجمان واللولو في النعيمية، وفي أم القيوين: لولو هايبر ماركت مول أم القيوين، ولولو إكسبرس سيتي مول، مبيناً أنه تم تخصيص 40 موظفاً في كل مركز، إضافة إلى 15 موظفاً عربياً حتى يسهل عملية بيع الزي المدرسي.

إضافة إلى تخصيص قسمين في كل مركز أحدهما للبنين والآخر للبنات، كما أن الأسعار تم تحديدها من قبل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ولا شكاوى وردت من أولياء الأمور عدا الملاحظات البسيطة التي سوف يتم إيصالها للجهات ذات الصلة.

سلاسة

ومن جانبها، أكدت فاطمة إبراهيم، ولية أمر لـ«البيان» أن هناك بعض الملابس المدرسية للحلقة الأولى ومنها «المريول» غير متوافرة حالياً، كما أن «البنطال» بالنسبة لطالبات الحلقة الأولى يعد قصيراً، وأما الزي المدرسي بالنسبة للحلقة الثانية فالتنورة تعد جيدة و«البنطال» غير متوافر، وفي ما يتعلق بالزي المدرسي للبنين يعد جيداً ومناسباً، كما أن تنظيم عملية البيع كان سلساً ولا ازدحام، وذلك نسبة لتخصيص قسمين للبنين والبنات مع توضيح المقاسات على كافة الملابس المدرسية، ما سهل على أولياء الأمور اختيار الزي المدرسي بصورة ميسرة.

مقاسات

ومن جهته، أكد أبو حميد ولديه 4 طلاب يدرسون في مراحل مختلفة، أن حسن التنظيم في عملية بيع الزي المدرسي بمركز اللولو بمنطقة الحزانة سهل من عملية اختيار الزي المناسب في وقت وجيز، وذلك نسبة لتحديد المقاسات في أماكن متعددة، كما أن الأسعار تعد مناسبة لكافة أولياء الأمور، وهي محددة من قبل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وتتراوح من 29 إلى 48 درهماً على حسب المرحلة الدراسية، لافتاً إلى أن عملية توزيع الزي المدرسي اختلفت عن الأعوام الماضية التي كانت تشهد ازدحاماً نوعاً ما.

وبدورها، تقول أم أحمد ولديها ابنان يدرسان في الحلقة الأولى إن تغيير الزي المدرسي يعد جيداً لكافة الطلبة، كما أن خامة كافة الملابس تعد جيدة ومقبولة بالنسبة للبنين ولا شكاوى عليها، مبينة أن الأسعار التي تم تحديدها من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تعد مناسبة، فيبلغ سعر القميص الرسمي مع الشعار 40 درهماً والبنطال الأزرق 48 درهماً، وبنطال الرياضة 32 درهماً وربطة العنق 10 دراهم والقميص الرياضي 29 درهماً.

خامة جيدة

ومن جانبه، أكد عبدالله سليم ولديه 3 طلبة يدرسون في المرحلة الأولى والصف الـ7 والـ10 أن الزي المدرسي بالنسبة للبنين يعد جيداً وذا خامة مميزة، كما أن ألوانه جيدة، كما أن الأسعار مناسبة وفي متناول أولياء الأمور من أصحاب الدخول المحدودة، كما أن كافة المقاسات متوافرة، ما سهل من عملية اختياره للزي المدرسي بصورة سلسة.

ويقول راشد إبراهيم المازمي ولديه 4 من الأبناء والبنات يدرسون في مراحل دراسية مختلفة: إن عملية توزيع الزي المدرسي تعد جيدة لأن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي حددت مورداً واحداً لتوفير ملابس المدارس الحكومية في الدولة تسهيلاً على أولياء الأمور، مثمناً تلك الخطوة التي يسرت عليهم كثيراً، ومكنتهم من اختيار الزي في وقت مناسب، مبيناً أنه فضل المجيء في أول يوم لتوزيع الزي المدرسي تلافياً للازدحام.

خياطون تحت الطلب

أكد وافي كمال مسؤول بيع الزي المدرسي في مركز اللولو أنه تم توفير 5 مراكز للتوزيع في الشارقة، إضافة إلى تحديد قسمين للبيع الأول للطلبة والثاني للطالبات و3 من الخياطين للتعديل في الزي إذا ما رغب ولي الأمر في ذلك، كما تم توفير كافة المقاسات ووضعها بصورة بارزة حتى يتمكن ولي الأمر من اختيار ما يناسب أبناءه، لافتاً إلى أن الأسعار تتراوح ما بين 36 و55 درهماً، كما أن الخامة المختارة تعد جيدة والزي المدرسي متوافر بكافة أنواعه.

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