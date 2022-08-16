جامعة خليفة تنظم مسابقة تطبيقات الهواتف الذكية لطلبة الثانوية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا مسابقة تطبيقات الهواتف الذكية 2022 للطلبة في الصفوف 9 و10 و11 بهدف تعزيز دورهم في استكشاف أساسيات تكنولوجيا تطبيقات الهواتف، الأمر الذي يوفر لهم فرصة لتطوير التطبيقات الخاصة بهم من خلال الاستعانة بعمليتي السحب والنقل لكتل البرمجة.

حلول

وتطلبت المشاركة من المتقدمين للمسابقة التي عقدت في الفترة ما بين 9 إلى 16 أغسطس تحت عنوان: «التعليم في الخمسينية القادمة» تقديم الحلول للتحديات المتعلقة بالعام 2022، عام التميز والصدارة. وعلى صعيد آخر، يتوجب أن تنسجم التطبيقات مع أهداف الدولة للـ50 عاماً القادمة وأن تتضمن مجموعة من المفاهيم التي تشمل: الإرادة والإبداع والمهارات، مع التركيز على التعليم والتجارة والإنتاج والثقافة، كما طلب من المتقدمين بطلبات المشاركة توضيح العلاقة التي تربط التطبيق بالموضوع الذي يغطي أحد مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات كالتعليم الإعلامي وأدوات التعليم والخدمات التعليمية.

مهارات رقمية

وقال الدكتور أحمد الشعيبي، نائب رئيس أول للشؤون الأكاديمية والخدمات الطلابية في جامعة خليفة: تركز مسابقة تطبيقات الهواتف الذكية 2022 التي تنظمها جامعة خليفة على هدفين رئيسيين هما، تعزيز الابتكار وتطوير المهارات الرقمية، حيث تسهم المسابقة بشكل كبير في تدريب العقول الشابة ورفدهم بالمهارات اللازمة التي تقودهم لتطوير التطبيقات المتمحورة حول الموضوعات التعليمية في المستقبل. ولذلك، سيحظى عدد كبير من الطلبة بفرصة المشاركة في هذه المسابقة لتطوير أنفسهم في البحث والابتكار مستقبلاً.

تقييم

وتستدعي المشاركة في المسابقة حضور الطلبة لجميع الجلسات لمدة 4 أيام وسيقوم فريق مكون من طالبين بتقديم مشروع واحد، حيث تم الإعلان عن موضوع المشروع وجميع التفاصيل المتعلقة به في 12 أغسطس، كما تعرض المشاريع اليوم. وأما لجنة التحكيم، فستقوم بتقييم المشاريع وفقاً لتميز فكرة المشروع وقيمته بنسبة 30% وطريقة التنفيذ والأداء بنسبة 40% وجودة التطبيق بنسبة 20% والجانب الثقافي بنسبة 10%.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز