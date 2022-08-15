"البيان" ترصد ميدانياً بيع الزي المدرسي في أول يوم

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض، تصوير : غلام كاركر

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توجه صباح اليوم عدد كبير من أولياء الأمور لشراء الزي المدرسي للعام الدراسي 2022 – 2023 من المراكز التي حددتها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في الشارقة وعجمان وأم القيوين ، والتي يبلغ عددها 9 مراكز موزعة في كافة المناطق، وذلك للمدارس

الحكومية .

"البيان" رصدت أول يوم لعملية بيع الزي المدرسي، حيث أكد أولياء أمور أن هناك سلاسة في عملية التوزيع من خلال توفير عدد من الموظفين، كما أن الأسعار التي حددتها المؤسسة تعد مناسبة، لافتين إلى أن الزي المدرسي بالنسبة لطالبات الحلقة الأولى – خصوصاً – البنطلون يعد قصيراً ، كما أن الماريول غير متوفر ، فيما عدا ذلك فإن كافة القطع متوفرة، كما أن الزي المدرسي بالنسبة للطلبة جاء مناسباً ومتوفراً بكافة المقاسات، إضافة إلى أن الأسعار التي حددتها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تعد مناسبة، مطالبين مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بضرورة تعديل البنطلون لطلبات الحلقة الأولى وتوفير القطع غير المتوافرة بالمراكز .

40 موظفاً

أكد نوشاد علي مدير مراكز اللولو في الشارقة وعجمان وأم القيوين أنه تم اليوم توزيع الزي المدرسي لأولياء الأمور بصورة سلسة، فتم تخصيص 9 مراكز للولو ، منها 5 منافذ في الشارقة، وهي هايبرماركت الوحدة واللولو في منطقة الحزانة ولولو سمنان ولولو هايبرماركت البحيرة ولولو منطقة مويلح ، إضافة الى منفذين في عجمان، وهما لولو هايبرماركت عجمان واللولو في النعيمية، وفي أم القيوين لولو هايبر ماركت مول أم القيوين مول ولولو إكسبرس سيتي مول، مبينا أنه تم تخصيص 40 موظفاً في كل مركز ، إضافة إلى 15 موظفاً عربياً حتى يسهل عملية بيع الزي المدرسي، إضافة إلى تخصيص قسمين في كل مركز أحدهما للبنين والآخر للبنات، كما أن الأسعار تم تحديدها من قبل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ، وأن لا شكاوى وردت من أولياء الأمور عدا الملاحظات البسيطة والتي سوف يتم إيصالها للجهات ذات الصلة.

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