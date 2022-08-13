جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تبث حلقات حول الفلسفة الإسلامية

المصدر: أبوظبي - البيان

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بدأت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بث سلسلة من الحلقات حول الفلسفة الإسلامية عبر قنواتها الرقمية، بعنوان: «فلاسفة مسلمون»، يقدمها مركز الدراسات الفلسفية التابع للجامعة.

وتأتي هذه الحلقات تعزيزاً لجهود الجامعة في خدمة المجتمع وإثراء المعارف في العلوم الإنسانية، واستمراراً لسلسلة الحلقات التي تم بثها سابقاً وتركت صدى تنويرياً طيباً بين شرائح مهمة في المجتمع، وتضمنت سلسلة: «روح وريحان» و«مصايف العلماء» و«قيم الإسلام» و«قرآن مبين».

وتبث الحلقات بصورة شهرية وتتناول مختلف جوانب الفكر الفلسفي الإسلامي والمنتج الإنساني في هذا المجال الحيوي، ويقدمها الدكتور إبراهيم بورشاشن مدير مركز الدراسات الفلسفية بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.

وتتناول سلسلة حلقات «فلاسفة مسلمون» خلال الفترة المقبلة سيرة ابن رشد وابن سينا وابن طفيل وأبي حامد الغزالي.

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