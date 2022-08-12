جامعة زايد تتعاون مع «أبولونيا لطب أسنان الأطفال»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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وقعت جامعة زايد مذكرة تفاهم مع مجموعة أبولونيا لطب أسنان الأطفال، وهي أحد أهم مراكز طب الأسنان في الدولة المختصة بطب أسنان الأطفال، لدعم أنشطة التعاون البحثي المشترك وتزويد طلبة الجامعة بالخبرة العملية اللازمة في بيئة مهنية وداعمة وذلك في مجال صحة الفم والأسنان لدى الأطفال.

وتم توقيع الاتفاقية في حرم جامعة زايد بأبوظبي من قبل نائب مدير الجامعة ورئيس الشؤون الأكاديمية بجامعة زايد الدكتور كلايتون ماكنزي، والدكتور ياسر حاج حميد المدير التنفيذي والعضو المؤسس لمجموعة أبولونيا، وبحضور الدكتور فارس هواري، عميد كلية العلوم الطبيعية والصحية، بجامعة زايد، والدكتور وليد السعدي، استشاري طب أسنان الأطفال والمدير الطبي لمجموعة أبولونيا.

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