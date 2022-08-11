جامعة خليفة و«مبادلة» تطلقان برنامجاً لتدريب طلبة الثانوية

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وشركة مبادلة للاستثمار عن تنظيم برنامج تدريب وظيفي مشترك لمدة 5 أيام يستهدف الطلبة الإماراتيين في المرحلة الثانوية من الصفوف الـ10 وحتى الـ12وذلك خلال الفترة من 15 إلى 19 أغسطس الجاري.

ويهدف البرنامج إلى اطلاع الطلبة على المزيد من المعلومات حول الوظائف المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والوظائف المتمركزة حول التكنولوجيات الناشئة مستقبلاً، ويعتبر جزءاً من برنامج «مبادلة للتوطين» والذي يسعى إلى إيجاد الفرص للمواطنين الإماراتيين وبناء قادة عالميين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

ويتم خلال البرنامج، تقسيم الطلبة إلى 3 مجموعات واطلاعهم بشكل واضح على مجموعات الوظائف التي تشمل: الفضاء والروبوتات وعلوم الحياة والصحة وعلوم الكمبيوتر والطاقة والاتصالات والأمن الإلكتروني.

وقال الدكتور أحمد الشعيبي، نائب رئيس الخدمات الأكاديمية وشؤون الطلبة في جامعة خليفة: يسعدنا أن نتعاون مع «مبادلة» لتنظيم برنامج التدريب الوظيفي المشترك بين جامعة خليفة ومبادلة وتسليط الضوء على الدور المهم لإعداد الطلبة الإماراتيين في المرحلة الثانوية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، حيث ستسهم المواد التي سيغطيها البرنامج في تعزيز دور الطلبة في التخطيط لمستقبلهم الوظيفي بشكل فعال من خلال التكيف مع أحدث التطورات التكنولوجية في تلك المجالات.

ومن جانبها قالت فاطمة المرزوقي، مديرة قسم التوطين في شركة مبادلة: يسعى برنامج التوطين في شركة مبادلة إلى تقديم المعرفة والخبرات وصنع التغيير في أبوظبي وبناء المجتمع وتطوير القدرات وإيجاد الوظائف المستدامة للمواطنين الإماراتيين.

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