باحثون في جامعة الإمارات يفككون جينوم شجرة الغاف

المصدر: العين - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجح باحثون في مركز خليفة للهندسة الوراثية والتقانات الحيوية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، في تفكيك الجينوم الكامل للشجرة الوطنية «الغاف» والتعرف على تركيبته على أدق المستويات، وهي مستوى الكروموسومات لشجرة الغاف، مما يتيح فرصة كبيرة أمام باحثي الجينوم للأشجار الصحراوية والأمن الغذائي لاستكمال أبحاثهم إلى مستويات أدق وأعلى، حيث تم نشر البحث في المجلة العالمية للعلوم الجزيئية، بالتعاون مع جامعة جورجيا وجامعة نيويورك في أبوظبي.

وقال الدكتور خالد الأميري، مدير مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية ورئيس قسم علوم الأحياء في جامعة الإمارات والمشرف والباحث الأساسي في هذا البحث إلى أنه تم التعرف على الجينات المتعلقة بتحمل الجهد البيئي وعمليات التمثيل الغذائي، كما تم التعرف على الجينات المتعلقة بالاستجابة الدفاعية عن الأمراض والحشرات والعمليات الأيضية لمادة التربين. مؤكداً على أن الآليات البيولوجية الدفاعية تعتبر فريدة مقارنة بالبقوليات الأخرى من نفس العائلة.

وأوضح أن هناك عملية تضاعف في عدد الجينات التي ساعدت هذه الشجرة للتكيف مع البيئات القاحلة، وتضاعف هذه الجينات يشكل القوة الدافعة لتكيف الكائنات من بيئات مختلفة، وتم تحديد جينات تنظم آلية مقاومة الملوحة في نبات الغاف، باستخدام دراسات التعبير الجيني، وبهذا تمكن الباحثون في مركز خليفة من فك آليات مقاومة الجهد البيئي.

ولفت الأميري، إلى أن هذه الخصائص البيولوجية تجعل نبات الغاف يعيش في المناطق القاحلة وتحمل درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة الموجودة في المناطق الصحراوية، حيث إن لدى نبات الغاف العديد من الخصائص البيئية المتميزة، فضلاً عن رمزها للقيم الاجتماعية المحلية، حيث تعتبر شجرة الغاف الشجرة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتمثل رمزاً للاستقرار والسلام في الإمارات.

يعد مركز خليفة للهندسة الوراثية والتقانات الحيوية أول مركز يقوم بالتعرّف على تسلسل الجينوم الكامل لنبات الغاف والجينات المتعلقة بتحمل الجهد وعمليات التمثيل الغذائي الأخرى. وستسهم المعرفة والمعلومات المستفادة من نبات الغاف، في إثراء وتمهيد الطريق أمام المركز لتطوير المحاصيل التي تتحمل الإجهاد البيئي من خلال التعديل الوراثي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز