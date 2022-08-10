«أبطال المستقبل» يغذي شغف الطلبة بالإبداع

المصدر: دبي - وائل نعيم

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يستهدف المخيم الصيفي الذي أطلقه «متحف المستقبل» تحت عنوان «أبطال المستقبل»، 72 طالباً تتراوح أعمارهم ما بين 6 - 13 سنة، بواقع 24 طالباً في كل أسبوع، ويركز المخيم على خمسة اهتمامات أساسية هي العلوم والتكنولوجيا، والهندسة، والفن، والرياضيات، تعزز شغفهم بالمستقبل والإبداع.

فعاليات

وقالت ميثاء المزروعي، مساعد مدير المشاريع في متحف المستقبل: تشمل الفعاليات وورش العمل موضوعات ملهمة، مثل استكشاف الفضاء، والاستدامة والسعادة والصحة النفسية، مشيرة إلى أن الورش التفاعلية في كل يوم يتم تخصيصها لتغطية أحد هذه الموضوعات التي تعكس مواضيع متحف المستقبل.

اهتمامات

وأضافت: يستمر المخيم الصيفي من الفترة 2 إلى 19 أغسطس الجاري، وتم تخصيص مدربين متخصصين في الاهتمامات أساسية التي يتناولها المخيم، ونقوم يومياً بأخذ الطلبة بجولة تعريفية ونقدم لهم نبذة عن الموضوع التي ستغطيه ورش العمل التفاعلية، لافتة إلى أن هناك تفاعلاً كبيراً من قبل الطلبة مع الاهتمامات التي يطرحها المخيم وتسهم في توسيع آفاقهم، وصقل مهاراتهم وتحفيز فضولهم وحبهم للتعلم من خلال أول سلسلة من ورش العمل التعليمية الممتعة والجذابة التي تتناول تخصصات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات. كما يشكل المخيم للأطفال فرصة للتعمق في موضوعات فريدة ودخول عالم الروبوتات والذكاء الاصطناعي، بما يحاكي اهتمامات وقدرات كلٍ منهم، كما في تخصصات البرمجة، والفن، بما يتناسب مع الفئات العمرية المستهدفة من الأطفال، من خلال تقديم محتوى جاذب وممتع وعصري، يشكل إضافة نوعية لتجارب تفاعلية غامرة للأطفال عبر مشاركتهم في المخيم الصيفي.

معارف

وتابعت: في كل يوم نتواصل مع أهالي الطلبة ونزودهم بتقرير عن عمل أبنائهم مدعوم بالصور، وبحسب أولياء أمور الطلبة المشاركين ثمة حماس وشغف كبير من الطلبة من خلال التحاقهم بالمخيم والتعرف إلى معارف جديدة، بما يعزز بناء أطفال اليوم ليكونوا رواد المستقبل.

وأشارت ميثاء المزروعي إلى أن التسجيل في المخيم الصيفي مفتوح أمام الجميع، وأن برامج وأنشطة المخيم تتناسب مع جميع الفئات. كما نحرص على إطلاع الطلبة عبر جولات على كيفية إدارة وتشغيل المتحف واستكشاف كل ما يقدمه بشكل فريد وحصري، ويستكشفون المتحف بشكل معمق، ويطلعون على مختلف تجاربه وجوانبه التقنية.

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