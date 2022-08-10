مجموعة الإمارات: منح دراسية بصناعة الطيران لخريجي الثانوية المواطنين

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة الإمارات عن توفير فرص أمام الشبان المواطنين الطموحين لتطوير وظائف واعدة في مختلف المجالات ضمن صناعة الطيران من خلال برامج منح دراسية في مؤسسات تعليمية مرموقة، وذلك انطلاقاً من التزامها باستراتيجية دولة الإمارات للتوطين.

وصممت هذه البرامج بهدف بناء جيل المستقبل من الإماراتيين المهرة والناجحين في هذا القطاع الحيوي.

ويتضمن برنامج منح مجموعة الإمارات، التي تضم كلاً من طيران الإمارات ودناتا وعلامات تجارية أخرى، إدارة الطيران وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي واللوجستيات وسلسلة الإمداد والمالية، بالإضافة إلى برنامج الطيارين المبتدئين وهندسة صيانة الطائرات.

معايير

ويمكن لخريجي الثانوية الإماراتيين، الذين يستوفون المعايير، التقدم على موقع التوظيف الخاص بمجموعة الإمارات.

وبالإضافة إلى برامج المنح الدراسية لخريجي المدارس الثانوية، توفر مجموعة الإمارات أيضاً فرصاً وظيفيةً متنوعةً لمواطني دولة الإمارات، من مختلف المستويات التعليمية، للعمل عبر مجموعة واسعة من الأعمال والأدوار، وتفتح أمامهم مجالات التقدم الوظيفي والمهني.

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