مجلس دبا الحصن يكرم 32 خريجاً من الثانوية العامة

المصدر: دبا الحصن - البيان

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نظم مجلس مدينة دبا الحصن التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى احتفالاً لتكريم خريجي الثانوية العامة من أبناء وبنات مدينة دبا الحصن المتفوقين لتعزيز تفوق أبناء وبنات الوطن ودفعهم لاختيار التخصص الأكاديمي لاستكمال مشوارهم التعليمي.

حضر الحفل الذي أقيم في مقر المجلس سليمان بن جمعوه اليحيائي رئيس مجلس مدينة دبا الحصن وحضر عبيد محمد العضب الحمودي عضو المجلس الاستشاري بالشارقة وأحمد سلطان الظهوري نائب رئيس المجلس البلدي بالشارقة، بجانب حضور مديري المدارس والدوائر والمؤسسات الحكومية بالمدينة، وجمع كبير من المدعوين وأولياء الأمور والطلبة.

وألقى سليمان بن جمعوه اليحيائي رئيس مجلس مدينة دبا الحصن كلمة أشاد فيها بجهود القيادة الرشيدة.

وفي نهاية الحفل قام سليمان بن جمعوه اليحيائي بتكريم خريجي الثانوية العامة من البنين والبنات الذي بلغ عددهم (32) طالباً وطالبة وسط تصفيق وفرحة من أولياء الأمور بتكريم أبنائهم.

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