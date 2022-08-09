حاكم الشارقة يوجه بإعادة المنح الدراسية المسحوبة لطلبة جامعة الشارقة والأمريكية

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة بإعادة المنح الدراسية المسحوبة من الطلبة الذين قلت معدلاتهم عن 2 من 4 بالفصل الدراسي السابق، بكافة الكليات والتخصصات بـجـامـعتي الشارقة والجامعة الامريكية ، حيث استفاد من ذلك التوجيه ألفان و233 طالبا وطالبة .

وأكدت خولة عبدالرحمن بنت هده رئيس قسم المنح الدراسية في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة خلال مداخلة لها عبر برنامج الخط المباشر من اذاعة الشارقة أن ذلك التوجيه من صاحب السمو حاكم الشارقة يأتي دعماً للطلبة الحاصلين على معدل فصلي أقل من 2 في كافة التخصصات من الذين سحبت منهم المنح الدراسية ، وذلك لكافة الطلبة دون استثناء وفي كافة الكليات والتخصصات ، فتم اعطاؤهم فرصة لرفع معدلاتهم .

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