فريق بحثي بجامعة الإمارات يستعرض تطورات «مشروع الطرق الذكية»

المصدر: (العين - البيان)

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قدم فريق بحثي من مركز الإمارات لأبحاث التنقل عرضاً تعريفياً شاملاً حول تطورات «مشروع الطرق الذكية»، والذي تم إطلاقه من قبل المركز بحضور الدكتور غالب الحضرمي البريكي مدير جامعة الإمارات، والدكتور حمد الجسمي مدير المركز، ونجلاء الكعبي مدير إدارة الرقمنة الذكية والخدمات الناشئة لدى شركة دو للاتصالات، وذلك ضمن المبادرات البحثية المنجزة التي تبنتها جامعة الإمارات في تطوير مشاريع «الطرق الذكية» بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لمنظومة النقل المستدامة.

وأشارت نجلاء الكعبي مدير خدمات الرقمنة الذكية والناشئة لدى شركة دو للاتصالات إلى أن العمل المشترك بين جامعة الإمارات وشركة دو يأتي تعزيزاً للخدمات والقدرات الفعالة للاتصالات الفائقة السرعة في الحرم الجامعي الـ G5.

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