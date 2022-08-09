طلبة جامعة زايد يفوزون في تحدي «أدنوك - بلومبرغ» للتداول 2022

المصدر: أبوظبي - البيان

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حقق طلبة جامعة زايد من كلية الإدارة المركز الثالث في تحدي «أدنوك - بلومبرغ» للتداول في دولة الإمارات 2022، وفازوا كذلك بجائزة أفضل إدارة للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات «إي أس جي» والتي تم تنظيمها من قبل بنك HSBC الشرق الأوسط وكلية إدارة جامعة تورنتو – روتمان وتنافس خلالها 47 فريقاً من جامعات مختلفة في الشرق الأوسط وعلى مدار 4 أشهر.

وشهدت التصفيات النهائية لتحدي أدنوك - بلومبرغ منافسات شيقة بين طلبة من جامعة خليفة وجامعة الإمارات وجامعة زايد وجامعة أبوظبي، بمشاركة أكثر من 230 طالباً وطالبة من 7 جامعات إماراتية، وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود دعم الجيل القادم من الشباب في دولة الإمارات على التواصل والعمل مع المؤسسات العالمية خلال فترة الدراسة الجامعية.

وقالت الدكتورة فاطمة آل علي، عميد كلية الإدارة بجامعة زايد: إنه وعلى الرغم من أن منظمي المنافسة قدموا الدعم اللازم للطلبة، إلا أنهم استفادوا من مختبرات بلومبرغ المتواجدة بفرعي الجامعة في إمارتي أبوظبي ودبي المتخصصة في البحث والاستشارات في مجال التداول العالمي، فهي خير أداة يستفيد منها أعضاء هيئة التدريس والطلبة خلال رحلتهم الأكاديمية بجامعة زايد.

وأضافت: تعمل كلية الإدارة بجامعة زايد بشكل جماعي ومتكافئ على الابتكار العملي في منهجيات التدريس والبحث العلمي والتي تصب في إطار جهودنا المستمرة وأهدافنا الاستراتيجية للنهوض بالمجتمع والمساهمة بمتطلبات الحكومة الرشيدة في تحقيق اقتصاد معرفي متنوع ومرن تقوده كفاءات إماراتية ماهرة، وتعززه أفضل الخبرات بما يضمن الازدهار بعيد المدى لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها.

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