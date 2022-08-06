برنامج لتدريب طلبة المدارس وتحفيزهم نحو ريادة الأعمال في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلق مجلس الشارقة للتعليم ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) برنامج «مستثمرون» لتدريب طلبة المدارس وتحفيزهم على الاتجاه نحو ريادة الأعمال، وذلك في إطار تكامل الأدوار بين الجانبين، في ظل ما تتيحه دولة الإمارات من فرص واعدة وبيئة تعمل على تنمية الإبداع في مختلف المشاريع.

وجرى إطلاق برنامج «مستثمرون» والذي يعد مساحة جديدة من توجيه الطاقات والبرامج نحو قطاع طلبة المدارس من خلال إشراكهم في برنامج تدريبي يعمل على تحقيق العديد من الرؤى والمعطيات الرامية إلى تأهيل الطلبة في مجال ريادات الأعمال.

البرنامج جرى إطلاقه بالشراكة بين المجلس و«شراع» وذلك في مقر انعقاد البرنامج في الجامعة الأمريكية بالشارقة.

وسيعمل البرنامج من خلال محاوره التدريبية التي تأتي ضمن مبادرة مهارات على تحفيز الجيل التالي من روّاد الأعمال وتنمية السلوك الريادي لدى طلاب المدارس من خلال المساعدة في إطلاق الأنشطة الريادية وتعلم مهارات جديدة للمستقبل وفق مراحل عدة سيعمل البرنامج على إكسابها للطلبة المشاركين والوصول بقدراتهم وطموحهم في نهايته إلى تأسيس مشاريع تجارية ناجحة.

وسيتواصل البرنامج على ثمانية عشر يوماً مستهدفاً ضمن ورشه الفئة العمرية من 16 سنة حتى 18 سنة والتي تشكل الشريحة المهمة ضمن توجهات برنامج «مستثمرون» والتي ستصنع فرصاً جديدة في قطاعات ناشئة من المستثمرين الطلبة الملمين بكافة التسهيلات المقدمة والتنظيمات النوعية التي تتميز بها إمارة الشارقة لاسيما من خلال مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» والذي يدعم المواهب ويدعو إلى النمو والتميز.

ومن شأن برنامج مستثمرون أن يعمل وفق أهدافه على تأهيل وتدريب الطلبة في مجال ريادة الأعمال وتنمية الإبداع والابتكار لدى الشباب وتحويله إلى استثمار.

محاور

بدوره، أشار الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم إلى أهمية هذه الشراكة مع «شراع» ليتم إطلاق هذا المشروع المشترك والذي سيعمل وفق محاوره على ترسيخ عقلية ريادة الأعمال بين الطلاب، والتي تعد من الضرورات التي ننشدها في ظل الدعم والحزم المقدمة من قبل الدولة وكذلك في إمارة الشارقة لدعم ريادة الأعمال من خلال توجيه الأجيال إلى إنشاء المشاريع الابتكارية والريادية.

وأوضح الكعبي أن المشروع سيعمل على رفع وعي الطلاب بريادة الأعمال كخيار مهني محتمل في ظل التجربة والبرنامج المتكامل والرامي إلى توفير فرصة للطلاب لتجربة رحلة ريادة الأعمال.

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