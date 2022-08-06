الجامعة البريطانية في دبي تحصل على اعتماد الجودة العالمي

المصدر: دبي - وائل نعيم

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حصلت الجامعة البريطانية في دبي على اعتماد الجودة العالمي من خلال وكالة ضمان الجودة للتعليم العالي «QAA»، وهي هيئة الجودة المستقلة في المملكة المتحدة والرائدة عالمياً في ضمان الجودة للتعليم العالي.

وقال البروفيسور عبدالله الشامسي، مدير الجامعة البريطانية بدبي، لـ«البيان» إن هذا الاعتماد يعني أن معايير وسياسات وحوكمة الجامعة تتطابق مع المعايير الدولية والأوروبية في ما يتعلق بالتعليم العالي، لافتاً إلى أن الجامعة البريطانية في دبي حصلت على الاعتماد في 10 معايير مطلوبة من أول طلب، ولم يتم طلب أي تعديل في الإجراءات والسياسات وأطر تحقيق جودة التعليم في الجامعة.

وأضاف: حصلت الجامعة على الاعتماد العالمي بعد أن أكملت بنجاح مراجعة الجودة الدولية الخاصة بوكالة ضمان الجودة وهي عملية صارمة تقيس مؤسسات التعليم العالي العالمية وفقاً لمعايير ضمان الجودة الدولية المنصوص عليها في الجزء الأول من معايير وإرشادات ضمان الجودة في منطقة التعليم العالي الأوروبية.

وأجريت المراجعة عبر الإنترنت في الفترة من 23 إلى 26 مايو الماضي، وقام بها فريق من 3 مراجعين مستقلين تم تعيينهم من قبل ضمان الجودة، حيث أكد فريق المراجعة أن الجامعة تلبي جميع معايير ضمان الجودة.

وقال البروفيسور عبدالله الشامسي: يعتبر اعتماد IQR الخاص بوكالة ضمان الجودة صالحاً لمدة 5 سنوات، ويخضع لمراجعة في منتصف الدورة للتحقق من مستوى الموائم، مشيراً إلى أنه بهذا الاعتماد تكون الجامعة مؤهلة لتصبح عضواً دولياً في ضمان الجودة، ويتم إجراء مراجعة الجودة الدولية بناءً على قدرة وكالة ضمان الجودة لدعم تطوير جودة التعليم العالي دولياً، بما في ذلك النشاط لدعم أعضاء وكالة ضمان الجودة والتعاون مع الشركاء الدوليين.

برامج أكاديمية

وأوضح أن الجامعة لديها 20 برنامجاً أكاديمياً 7 برامج دكتوراه و9 برامج ماجستير و4 برامج بكالوريوس، مبيناً أن الجامعة تحقق تعليماً عالياً وفقاً لأفضل المعايير الدولية.

وأشار إلى أن الجامعة البريطانية في دبي تتبنى مبدأ الممتحن الخارجي في جميع برامجها وهو عضو هيئة تدريس مميز من الجامعات البريطانية، وعضو في لجنة اعتماد الامتحانات والعلامات في الجامعة، وبالتالي فإن جميع الدرجات التي ينالها طلبتنا هناك شخص خارجي يبدي رأيه في الامتحانات ويشير إلى أن الامتحانات تتوافق مع المعايير البريطانية.

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