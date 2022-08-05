مسؤولو «ساندهيرست» يشيدون بانضباط طلبة الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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تواصلت فعاليات الدورة الرابعة من مبادرة «تمكين قادة المستقبل»، التي ينظمها برنامج خليفة للتمكين «أقدر»، في الأكاديمية العسكرية البريطانية الملكية «ساند هيرست». وأشاد المسؤولون في الأكاديمية بانضباط طلبة الإمارات.

ويعكف المشاركون في المبادرة، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على تنفيذ فعالياتها من خلال برنامج متخصص في التدريبات والمحاضرات والنشاطات الميدانية، والتي جميعها تصبُّ في تحقيق أهداف المبادرة من الإسهام في إعداد جيل متميز قادر على تحمّل المسؤوليات القيادية، ليقوم بدوره في صناعة الغد المشرق، وتعزيز مسيرة الإمارات التنموية.

نشاط

وأكد المستشار الدكتور إبراهيم الدبل الرئيس التنفيذي لبرنامج خليفة للتمكين «أقدر»، أن المشاركين يتمتعون بروح معنوية عالية ومقبلين بهمة ونشاط على تنفيذ متطلبات الدورة، مشيراً إلى الانضباط التام الذي يتمتع به المشاركون، الأمر الذي حصل على ثناء وتقدير مسؤولي «ساندهيرست».

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