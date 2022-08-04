«طلابنا أمانة» حملة توعوية استعداداً للعام الدراسي

المصدر: (دبي - البيان)

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أطلقت القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية حملتها التوعوية الثالثة «طلابنا أمانة» ضمن خطط التوعية 2022 التي تختص بالتوعية لنشاطات الصيف الآمن والتحضيرات لافتتاح العام الدراسي، حيث ترتكز الحملة على أهم الاشتراطات والنصائح الوقائية والسلوكيات الإيجابية الواجب اتباعها لتعزيز السلامة والوقاية في كافة النشاطات التي يقوم بها الطلبة والنشء في المجتمع الإماراتي.

وتعزز الحملات التوعوية جهود وزارة الداخلية في نشر المفاهيم الوقائية والوعي المجتمعي حول سبل تعزيز الحماية المدنية وثقافة السلامة وقيم المسؤولية والالتزام باشتراطات السلامة والوقاية لدى الشباب.

وتتنوع فعاليات الحملة لتشمل محاضرات وتوعية مستمرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومخاطبة للشباب من خلال مراكز ومعسكرات يشاركون بها إلى جانب نشر الرسائل عبر وسائل الإعلام المختلفة وذلك من أجل تحقيق أعلى مستويات السلامة والحماية المدنية والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وتشمل المواضيع التي يتم التوعية فيها، إجراءات السلامة في الحافلات والبيئة المدرسية، والتعرف على أنواع طفايات الحريق ومواضيع عامة في مفاهيم السلامة والوقاية.

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