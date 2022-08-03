جامعة أبوظبي تحصل على اعتماد أكاديمي عالمي جديد

المصدر: أبوظبي - البيان

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سجلت جامعة أبوظبي إنجازاً وطنياً جديداً إذ حصلت أعلى اعتماد أكاديمي تقدمه هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة الأمريكية (WASC) في كاليفورنيا، مؤسسة الاعتماد الأكاديمي المعروفة عالمياً وواحدة من بين 6 مؤسسات اعتماد أكاديمي إقليمية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حظيت الجامعة بالاعتماد الكامل للمرة الثانية على التوالي لمدة 10 أعوام مقبلة لتكون بذلك الجامعة الخاصة الوحيدة في الشرق الأوسط الحاصلة على هذا الاعتماد المرموق.

ويأتي حصول جامعة أبوظبي على هذا الاعتماد العالمي المهم بعد أشهر عدة من التدقيق الذي قامت به لجنة الأكاديميين الأمريكيين في جامعة أبوظبي، بما في ذلك زيارة ميدانية استغرقت أسبوعاً لمرافق الجامعة ومراجعة نهائية تمت في وقت سابق هذا العام عبر اللجنة العليا للكليات والجامعات في الهيئة. وفي عام 2016، بدأت هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة بإتاحة الاعتماد أمام الجامعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعد جامعة أبوظبي أول مؤسسة خاصة للتعليم العالي تحظى بالاعتماد المرموق في العام ذاته. وتضمن حصول جامعة أبوظبي على الاعتماد من جديد تسليط الضوء على 16 جانب تميزت به الجامعة، بما في ذلك توثيق التميز لوضع الطلبة في صميم كل ما تقوم به الجامعة والابتكار في تطوير المناهج الدراسية وتقديم البرامج الواعدة.

وقال البروفيسور وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي: نعتز في جامعة أبوظبي بمواصلة التأكيد على التميز في كل ما نقوم به من قبل فريق التقييم في هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة. ونفخر بتمثيل الدولة بين نخبة من مؤسسات التعليم العالي العالمية المرموقة الحاصلة على الاعتماد. لقد حرصنا في جامعة أبوظبي منذ تأسيسها على وضع الطلبة في صميم استراتيجياتنا الأكاديمية، حيث نلتزم بتعزيز وتطوير مناهجنا باستمرار، وإتاحة فرص معرفية وعملية متميزة تعد الطلبة لخوض غمار سوق العمل في المستقبل.

وأضاف البروفيسور أحمد: نحن في غاية الامتنان لفريق العمل المتميز في هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة للجهود التي بذلوها والشفافية والمهنية العالية التي أظهروها في شتى مراحل المراجعة والتقييم، ونتطلع إلى المشاركة في الأنشطة التي تقدمها الهيئة خلال الأعوام الـ 10 المقبلة، لنواصل تميزنا كأكبر جامعة خاصة في الدولة.

وتعد هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة «WASC» في كاليفورنيا، مؤسسة الاعتماد الأكاديمي المعروفة عالمياً وواحدة من بين 6 مؤسسات اعتماد أكاديمي إقليمية في الولايات المتحدة الأمريكية.

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